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VIP-боржник. «Нафтогаз» стягує пів мільйона гривень із Шуфрича

Віталій Тараненко
glavcom.ua
VIP-боржник. «Нафтогаз» стягує пів мільйона гривень із Шуфрича
«Газопостачальна Компанія «Нафтогаз України», якій боргує Шуфрич, відмовилася називати період часу, за який утворилася заборгованість
фото з відкритих джерел

Політик є боржником, не платив за спожитий природний газ

Обухівський районний суд Київської області стягує з народного депутата Нестора Шуфрича (обраного від забороненої партії ОПЗЖ) борг за спожитий природний газ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Сума заборгованості становить 518,1 тис. грн. Саме стільки нардеп не заплатив ТОВ «Газопостачальна Компанія «Нафтогаз України».

VIP-боржник. «Нафтогаз» стягує пів мільйона гривень із Шуфрича фото 1
дані з держпорталу «Судова влада України»
VIP-боржник. «Нафтогаз» стягує пів мільйона гривень із Шуфрича фото 2
дані з судового реєстру

Із судового наказу незрозуміло, скільки часу політик брав у борг блакитне паливо. «Главком» попросив компанію-позивача уточнити цю інформацію. Однак там відповіли відмовою.

«Інформація щодо споживання/постачання/розрахунків за природний газ, тощо є конфіденційною інформацією та може бути надана виключно її володільцю, або іншій особі, яка належним чином підтвердить свої повноваження щодо отримання такої інформації», – зазначив директор з операційної діяльності ТОВ «Газопостачальна Компанія «Нафтогаз України» Дмитро Дронов.

Як повідомлялося, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Правоохоронці оголосили йому підозру у державній зраді. За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ. Столичний суд арештував Нестора Шуфрича на два місяці без права внесення застави. Наразі політик перебуває у СІЗО.

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Теги: борг суд газ Нафтогаз України гроші Нестор Шуфрич

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