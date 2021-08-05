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    Британський виробник водневих автомобілів залучив $2 млн інвестицій

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    Водневий електромобіль компанії Riversimple - Британський виробник водневих автомобілів залучив $2 млн інвестицій

    Водневий електромобіль компанії Riversimple

    Фото: Riversimple

    Один з інвесторів – синдикат «Бізнес-ангели Уельсу»

    Британська компанія з виробництва електромобілів на водневих паливних елементах Riversimple (штаб-квартира базується в Уельсі) залучила $2 млн для випробування своїх інноваційних автомобілів, – повідомляє H2 View.

    Як заявили в компанії, $805 тис надійшло від синдикату «Бізнес-ангели Уельсу», який очолює провідний інвестор Ендрю Диплок. Решта коштів поступить від Банку розвитку Уельсу. Даний капітал буде використовуватися для продовження випробувань, які почалися в січні 2021 року в Абергавенні.

    «Я знав про Riversimple протягом деякого часу, і мені здається, що для цієї далекоглядної компанії зірки добре складаються. Зміна клімату, Brexit і відновлення після пандемії – все вказує на необхідність вкладення капіталу в стійкий бізнес, який може зробити реальний вплив на наше суспільство і навколишнє середовище. У них є перевірена технологія, яка може масштабуватися глобально, і тому я розглядаю Riversimple як відмінну інвестиційну можливість для нашого синдикату», – сказав Ендрю Диплок.

    «Уельс завжди був прекрасним місцем для розвитку наших технологій і бізнесу, тому чудово отримати підтримку всіх наших інвесторів, коли ми приступаємо до наступного етапу нашого шляху», – сказав в свою чергу засновник і керуючий директор Riversimple Хьюго Спауерс.

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    Теги: автопром бізнес Велика Британія водень
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    Британський виробник водневих автомобілів залучив $2 млн інвестицій