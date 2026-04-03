Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему

У Києві сьогодні, 3 квітня, діють графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, інформує «Главком».

Тимчасові графіки відключень можна подивитись у застосунку «Київ Цифровий», на сайті або в чат-боті ДТЕК.

У п'ятницю, 3 квітня, у всіх областях України з 7:00 до 11:00 діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів, а з 6:00 і до 22:00 – обмеження потужності електроенергії для промисловості.

В «Укренерго» пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Водночас там наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та порадили українцям стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року, у Київській області також діють графіки відключення світла.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.