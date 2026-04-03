Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему

У Києві сьогодні, 3 квітня, діють графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, інформує «Главком».

Тимчасові графіки відключень можна подивитись у застосунку «Київ Цифровий», на сайті або в чат-боті ДТЕК.

У п'ятницю, 3 квітня, у всіх областях України з 7:00 до 11:00 діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів, а з 6:00 і до 22:00 – обмеження потужності електроенергії для промисловості.

В «Укренерго» пояснили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Водночас там наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та порадили українцям стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні. 

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року, у Київській області також діють графіки відключення світла

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

Теги: Київ Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua