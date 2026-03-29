Зеленський продовжує турне Близьким Сходом

Президент повідомив про важливі зустрічі у Йорданії

У неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії. Як інформує «Главком», відповідне відео глава держави опублікував на своєму офіційному Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах видно, як президент Зеленський спускається трапом літака. На честь візиту українського лідера поруч із прапорами Йорданії майорить синьо-жовтий стяг.

🇺🇦🇯🇴Зеленський прибув з офіційним візитом до Йорданії



«Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок. Попереду важливі зустрічі», – зазначив президент. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 29, 2026

«Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок», – написав у коментарі до відео президент Зеленський.

За словами президента, у Йорданії відбудуться важливі зустрічі. Однак чого саме вони стосуватимуться, глава держави не уточнив.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.