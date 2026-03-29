Зеленський продовжує турне Близьким Сходом

Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії
Президент повідомив про важливі зустрічі у Йорданії

У неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії. Як інформує «Главком», відповідне відео глава держави опублікував на своєму офіційному Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах видно, як президент Зеленський спускається трапом літака. На честь візиту українського лідера поруч із прапорами Йорданії майорить синьо-жовтий стяг. 

«Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок», – написав у коментарі до відео президент Зеленський.

За словами президента, у Йорданії відбудуться важливі зустрічі. Однак чого саме вони стосуватимуться, глава держави не уточнив.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Читайте також

Скасування Європою санкцій на російську нафту означатиме стратегічну поразку європейців у війні проти Росії без жодного пострілу
«Сталевий дикобраз» Європи більше не працює. Що потрібно змінити
10 березня, 09:49
Трамп і Ко намагаються усе монетизувати, то звідси маневр у бік Путіна
Іран та нафта: у що грають Трамп і Путін
7 березня, 15:33
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія не ділиться розвідданими з Іраном
Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови
10 березня, 20:13
Президент: Україна – надійний донор безпеки
Україна направила команду до регіону Перської затоки для допомоги: деталі від Зеленського
10 березня, 20:15
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
11 березня, 16:32
Москва вкотре говорить про готовність до переговорів
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
13 березня, 13:56
Україна впровадила дрон JEDI, що сам шукає і знищує ворожі безпілотники
Україна представила дрон, який сам полюватиме на «шахеди» (фото)
23 березня, 21:12
Володимир Зеленський пообіцяв відповідь росіянам на масовану атаку по Україні
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
24 березня, 20:48
Український дрон P1-Sun застосовують для боротьби з безпілотниками-камікадзе
Чи воюватимуть українські військові на Близькому Сході: Зеленський дав остаточну відповідь
Вчора, 16:59

Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
