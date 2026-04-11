Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів

Надія Карбунар
Енергетики просять українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години
В «Укренерого» розповіли, чи застосовуватимуть графіки погодинних відключень 12 квітня

У неділю, 12 квітня, в Україні застосування заходів з обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Завтра, у неділю, (12 квітня, – ред.) застосування заходів з обмеження споживання не планується», – ідеться у повідомленні.

Водночас у компанії звернулися до українців із проханням ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – із 18:00 до 22:00.

Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень. За його словами, ситуація має цілком конкретні технічні та поведінкові причини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
Як уникнути «бусифікації»? Військовий назвав дієві способи
Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
Із полону повернулися 11 військовослужбовців «Азова»
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

