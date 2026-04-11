Що буде з відключеннями світла на Великдень: «Укренерго» звернулося до споживачів

В «Укренерого» розповіли, чи застосовуватимуть графіки погодинних відключень 12 квітня

У неділю, 12 квітня, в Україні застосування заходів з обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Водночас у компанії звернулися до українців із проханням ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – із 18:00 до 22:00.

Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень. За його словами, ситуація має цілком конкретні технічні та поведінкові причини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.