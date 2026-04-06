«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях

Ростислав Вонс
glavcom.ua

«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях
Будівництво об’єктів стартувало восени минулого року у Карпатській, Північній, Подільській, Поліській і Столичній філіях підприємства
фото: «Ліси України»

Роботи було призупинено на зимовий період

Державне підприємство «Ліси України» у квітні відновлює реалізацію 25 проєктів із будівництва лісових доріг загальною протяжністю майже 90 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що будівництво об’єктів стартувало восени 2025 року у Карпатській, Північній, Подільській, Поліській і Столичній філіях. Роботи було призупинено на зимовий період, проте наразі підрядні організації повертаються до виконання проєктів.

«Під час будівництва лісових доріг передбачаються проміжні склади для зберігання, сортування та відвантаження лісопродукції. Встановлюються дорожні знаки та сигнальні стовпчики. У процесі реалізації враховуються економічні та соціальні складові, а також забезпечуються протипожежні заходи», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба підприємства наголошує, що нова дорога у Надвірнянському надлісництві протяжністю понад 2 км дасть доступ до масивів із запасом деревини 22,7 тис. куб. м. У Коростенському надлісництві завершення трикілометрового шляху дасть можливість скоротити маршрут лісовозів на 10 км. Очікується, що завдяки оптимізації логістики собівартість кубометра лісу на цій ділянці знизиться приблизно на 20%.

Водночас будівництво у Путильському надлісництві скоротить шлях для жителів гірських населених пунктів до райцентру на 10 км. Крім того, капітальний ремонт дороги у Мекшунівському лісництві Чернігівської області забезпечить доїзд пожежної техніки до водойми, яку облаштують пірсом для швидкого забору води.

Загалом у планах держпідприємства на 2026 рік – будівництво 60 лісових доріг загальною протяжністю понад 200 км.

До слова, Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 298,8 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави.

Події в Україні

Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях
«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ
Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника
Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2026 року

