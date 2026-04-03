Трамп отримав схвалення на будівництво бальної зали в Білому домі попри судову заборону

Раніше Дональд Трамп розкритикував рішення суду, який заблокував будівництво бальної зали

Проєкт масштабної перебудови Білого дому, ініційований Дональдом Трампом, пройшов ключовий етап узгодження. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Національна комісія з планування капітального будівництва (NCPC) більшістю голосів підтримала план створення бальної зали площею 8 400 кв. м. Це рішення було прийняте попри нещодавню постанову федерального судді Річарда Леона, який наказав призупинити роботи, наголосивши, що президент є лише «розпорядником, а не власником» історичної пам'ятки.

Голова комісії Вілл Шарф заявив, що судова заборона стосується безпосередньо будівництва, але не заважає процесу планування та затвердження. Адміністрація Трампа вже подала апеляцію, що дало їм двотижневу відстрочку виконання наказу судді.

Трамп особисто вніс корективи в проєкт вартістю $400 млн. Він прибрав масивні сходи з південного боку, які критики називали непотрібними, та додав відкритий ґанок із західного боку.

Окрім самої зали для урочистих прийомів, нова прибудова міститиме офіси першої леді, професійну кухню та театр. Прихильники проєкту стверджують, що це покращить «корисність» резиденції, яка зараз змушена використовувати намети на газонах для великих заходів.



Попри зелене світло від регулятора, проєкт залишається в центрі гострого юридичного конфлікту. Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов після того, як у жовтні минулого року Трамп без попередження зніс Східне крило Білого дому.

Суддя Річард Леон підкреслив, що Трамп не має одноосібних повноважень на такі структурні зміни без згоди Конгресу. Він зазначив, що жоден закон не дає президенту права настільки радикально змінювати вигляд національної пам'ятки.

Вілл Шарф, захищаючи проєкт, провів паралелі з балконом Трумена та іншими доповненнями до Білого дому, які свого часу жорстко критикували, але згодом визнали національним надбанням. Трамп планує завершити будівництво до кінця свого терміну на початку 2029 року, використовуючи для фінансування приватні пожертви, хоча витрати на безпеку та підземні бункери покриваються з державного бюджету.

Наразі будівництво триває лише в частині, що стосується заходів безпеки, тоді як основні роботи на ділянці Східного крила офіційно перебувають під загрозою тривалої судової зупинки.

