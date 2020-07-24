Фіни cтворили плівку для підвищення ефективності сонячних панелей на 10%



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Тонка сонячна плівка компанії ICS виробляється за допомогою недорогого методу рулонного друку

Фахівці знайшли метод поглинання світлових променів і дуже точної їх передачі далі

Фінська компанія ICS створила сонячну плівку із вбудованою оптикою (Solar Energy Optics-SEO) і технологічну платформу, яка здатна збільшити ефективність звичайних сонячних панелей на 10%. Про це пише ecotown.

Більш високе поглинання і ефективна передача світла через сонячну плівку на сонячний елемент призводить до значно більш високого виходу енергії.

«Ми знайшли метод поглинання світлових променів і дуже точної їх передачі далі, - пояснює Карі Рінко, технічний директор ICS. - Наша технологія SEO-плівки заснована на інтегрованій оптиці порожнини, яка не піддається ніяким зовнішнім впливам або забрудненню і, отже, має такий же тривалий термін служби, як і сама сонячна панель».

SEO-плівка при цьому так сама ефективна, як якщо б оптика була встановлена на всій поверхні сонячного модуля, зауважує він.

У ICS переконані, що продуктивність фотоелектричних установок значно поліпшується завдяки новій технології. «SEO-плівка збільшує кількість світла, що направляється у сонячну панель, - пояснює Карі Рінко. – Більше сонячного світла робить панель більш потужною».

Згідно з дослідженням незалежної випробувальної лабораторії Fraunhofer ISE, збільшення продуктивності звичайних сонячних модулів із сонячною плівкою склало від п'яти до десяти відсотків.

«Шар плівки наноситься тільки на навколишні краї, або на верхню, або на нижню скляну панель, - пояснює Карі Рінко. - Оскільки не потрібно покривати всю площу сонячних елементів, заощаджуємо матеріальні витрати».

При цьому ICS розробив міцний виробничий процес для виробництва плівки і безшовного нанесення її на сонячні панелі. «Тонка сонячна плівка виробляється за допомогою недорогого методу рулонного друку, - розповідає Карі Рінко. - Таким чином, наша технологія повністю масштабується і може бути легко запущена у промислове виробництво у світі».

Компанія запустить пілотне виробництво сонячної плівки, щоб переконати виробників фотоелектричних установок по всьому світу в своїх технологіях і перевагах.

ICS також планує удосконалити сонячну плівку, аби збільшити продуктивність різних сонячних панелей. «Прозора або з чорним відбивачем SEO-плівка може забезпечити відображення 80% і 30% пририріст енергії на прозорих і напівпрозорих сонячних модулях, - продовжує Карі Рінко. - На гнучких сонячних модулях сонячні плівки можуть сприяти значному збільшенню продуктивності».

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