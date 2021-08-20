У Швеції почнуть розробляти автоматизованих водневих роботів

В першу чергу водневі роботи призначені для роботи на складах

Шведська високотехнологічна компанія myFC (зокрема, вона займається виробництвом водневих паливних систем) заявила про розробку автоматизованих складських роботів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Втім, передбачається, що автоматизовані складські роботи отримають гібридне рішення – крім водневих паливних елементів вони матимуть і звичні акумуляторні батареї.

«Світова логістична галузь переживає трансформацію і інвестує в стійку, ефективну і екологічно чисту автоматизацію, щоб підвищити конкурентоспроможність. Ми бачимо, що рівень автоматизації в цій галузі буде і далі рости в рамках водневої трансформації, якій піддається зараз вся світова мобільна галузь і транспортна система - сказав генеральний директор myFC Майкл Гланца.

Для компанії myFC рішення про створення водневих роботів знаменує важливий крок в сегменті внутрішньої логістики. Компанія заявила, що її технологія з тонкими, модульними і масштабованими водневими паливними елементами добре підходить для роботи в обмеженому просторі. Зокрема, на складах.