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    У Швеції почнуть розробляти автоматизованих водневих роботів

    нова енергія
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    Екологічно чистий водень допоможе роботам вантажити ще краще - У Швеції почнуть розробляти автоматизованих водневих роботів

    Екологічно чистий водень допоможе роботам вантажити ще краще

    Фото: h2-view.com

    В першу чергу водневі роботи призначені для роботи на складах

    Шведська високотехнологічна компанія myFC (зокрема, вона займається виробництвом водневих паливних систем) заявила про розробку автоматизованих складських роботів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Втім, передбачається, що автоматизовані складські роботи отримають гібридне рішення – крім водневих паливних елементів вони матимуть і звичні акумуляторні батареї.

    «Світова логістична галузь переживає трансформацію і інвестує в стійку, ефективну і екологічно чисту автоматизацію, щоб підвищити конкурентоспроможність. Ми бачимо, що рівень автоматизації в цій галузі буде і далі рости в рамках водневої трансформації, якій піддається зараз вся світова мобільна галузь і транспортна система - сказав генеральний директор myFC Майкл Гланца.

    Для компанії myFC рішення про створення водневих роботів знаменує важливий крок в сегменті внутрішньої логістики. Компанія заявила, що її технологія з тонкими, модульними і масштабованими водневими паливними елементами добре підходить для роботи в обмеженому просторі. Зокрема, на складах.

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    Теги: Швеція технології водень
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    У Швеції почнуть розробляти автоматизованих водневих роботів