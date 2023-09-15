Євросоюз збільшить частку зеленої енергії до 42,5% до 2030 року

Резолюція також передбачає скорочення викидів CO2 на 14,5% від транспорту

Депутати Європарламенту проголосували за резолюцію про збільшення частки відновлюваної енергії в загальному енергетичному балансі країн-членів до 42,5% до 2030 року.

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Документ передбачає, що держави ЄС повинні прагнути збільшити частки зеленої енергії у своєму енергетичному балансі до 45%, повідомляє Екополітика з посиланням на Power Technology.

Зазначається, що резолюція є частиною європейського плану REPowerEU, який запустили у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. В матеріалі підкреслили, що резолюція також має прискорити процедури видачі дозволів на зелені електростанції та адаптацію існуючих. Країнам-членам рекомендовано не брати 12-ти місячний або більший період для ухвалення нових ВДЕ-проєктів, якщо їх будуватимуть в «зонах використання відновлюваних джерел». Навіть за межами таких областей процес затвердження не повинен перевищувати 24 місяців.

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В Power Technology розповіли, що резолюція також передбачає скорочення викидів парникових газів на 14,5% до 2030 року від транспортного сектору. Для цього, необхідно збільшити частку передового біопалива та відновлюваного палива небіологічного походження, зокрема водню.

Євродепутати також заявили, що країни-члени повинні встановити індикативні цілі щодо нових або інноваційних технологій відновлюваної енергетики щонайменше для 5% нововстановлених ВДЕ-потужностей та мати обов’язкову структуру для транскордонних енергетичних проектів. Вони наполягають на більш суворих критеріях використання біомаси, щоб гарантувати, що ЄС не субсидує нестабільні практики. Збирання біомаси має здійснюватися без негативно впливу на ґрунти та біорізноманіття.

«Ця директива є доказом того, що Брюссель може бути небюрократичним і прагматичним. Ми визначили відновлювані джерела енергії як головний суспільний інтерес, спрощуючи процес їхнього затвердження. Наша увага охоплює енергію вітру, фотоелектричну енергію, гідроенергію, геотермальну енергію та приливні течії. Біомаса з деревини буде класифікуватися як відновлювана енергія», – сказав Євродепутат Маркус Піпер.

Він додав, що у блоці діятиме принцип «позитивного мовчання», тобто інвестиції вважатимуться схваленими за відсутності адміністративного відгуку.