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У США побудують плавучу сонячну електростанцію для компанії з очистки води

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У США побудують плавучу сонячну електростанцію для компанії з очистки води
Макет майбутньої станції
фото: Business Wire

Після встановлення система плавучих сонячних батарей дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 384 метричні тонни на рік

В американському штаті Юта, планують встановлення плавучої сонячної фотоелектричної станції. Компанія Mountain Regional Water Special Service District, яка забезпечує питною водою район басейну Снайдервілль у Парк-Сіті, уклав контракт з Ameresco на цей проект, повідомляє Renewable Energy World.

Проект Ameresco передбачає встановлення плавучої сонячної електростанції потужністю 589,7 кВт постійного струму. Система буде інтегрована з лічильником компанії Rocky Mountain Power, що дозволить їй подавати електроенергію безпосередньо на очисні споруди. Після встановлення система плавучих сонячних батарей дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 384 метричні тонни на рік, що еквівалентно економії 43 211 галонів бензину на рік або запобіганню спалюванню 430 160 фунтів вугілля, повідомили в Ameresco.

«Традиційні наземні або дахові сонячні електростанції не були для нас варіантом для цього об'єкта, але ця інноваційна плавуча сонячна установка використовує невикористаний ресурс, – сказав Кріс Браун, регіональний технічний директор Mountain Regional, – Це ще один крок до нашої мети – досягти нульового рівня споживання енергії. «Це ще один шматочок пазлу, який допоможе нам досягти мети «нульового споживання енергії», оскільки ми прагнемо бути відповідальними управителями для громади та довкілля».

Програма «Блакитне небо» компанії Rocky Mountain Power нагородила цей проєкт Гірського регіонального округу водопостачання як один з десятка проєктів з відновлюваної енергетики на базі громад, які будуть нагороджені у 2023 році. Blue Sky – це програма, яка надає клієнтам Rocky Mountain Power можливість повністю або частково перевести своє енергоспоживання на відновлювані джерела енергії, зменшуючи свій вуглецевий слід і стимулюючи попит на нову відновлювану енергетику на Заході. З 2006 року 56 000 учасників програми Blue Sky допомогли профінансувати понад 200 нових проектів з відновлюваної енергетики на рівні громад у штатах Юта, Айдахо та Вайомінг. Ці системи включають сонячну, вітрову, геотермальну та інші види відновлюваної енергії.

Теги: США альтернативна енергетика технології

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