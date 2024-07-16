В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: місто частково знеструмлене

У місті було зафіксовано більше п'яти вибухів

Відомо про щонайменше два прильоти

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла низка потужних вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, було зафіксовано більше п'яти вибухів.

Згодом Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном «Невський» та Агробазою в напрямку селища Мангуш.

«Судячи за все, «все збили» чергові системи ППО. З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки», – зазначив він.

Крім того, як зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.

Також у місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі Новоселівка повний блекаут.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 12 липня пролунали вибухи. Над містом видніється дим. За попередніми даними, можливий приліт у районі аеропорту.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються в бік Торецька та Покровська. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Міська рада зауважує, що окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу: нарощують сили у місті та навколишніх селищах, поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.