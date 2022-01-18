Пільгова ціна на газ для виробників продуктів становила 11,6 тис. грн за тисячу кубів

Стартові ціни на перших торгах коливалися від 6,2 до 17,8 тис. грн за тисячу кубометрів

17 січня відбулись перші торги з продажу газу власного видобутку для підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів. Під час аукціону було реалізовано 1,35 млн кубометрів природного газу. Середня пільгова ціна склала 11,6 тис. грн за тисячу кубів, – повідомляє офіційний портал Кабінету міністрів України.

Загалом, газодобувні компанії представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тисячу кубометрів. Строк постачання природного газу – до 31 січня, за умови 100% передоплати.

«На спеціальних аукціонах вітчизняні виробники соціальних продуктів мають можливість придбати природний газ за ціною, яка є відчутно нижчою за інші ринкові пропозиції. Як наслідок, це стабілізує роботу цих підприємств у непростий час і дозволить стримати ріст цін на найважливіші споживчі продукти», – зазначила перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках». Документ зобов’язує газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні у період дії карантину, але не довше, ніж до 1 травня 2022 року. Також постанова обмежує націнку на український газ в межах 24%.

До спеціальних торгів природним газом допускаються виробники харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість. Перелік таких компаній затверджує Мінагрополітики. Наразі було допущено до торгів перші 100 виробників різної форми власності. Здебільшого, це виробники хліба.