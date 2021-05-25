Південна Корея прийме на озброєння водневі дрони

Перші дрони на водневих паливних елементах будуть поставлені армії в листопаді 2021 року

Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї уклало угоду з однією з найбільших південнокорейських фінансово-промислових груп Doosan на поставку водневих дронів DS30 для своїх військових пілотних операцій, – повідомляє H2 View.

Нова угода вартістю $730 тис передбачає впровадження безпілотних літальних апаратів Doosan DS30 з водневими силовими установками в арсенал Південної Кореї в міру переходу на екологічно чисті технології з листопада 2021 року.

Передбачається, що водневі дрони будуть вести розвідку і приховане спостереження. При цьому безпілотні літальні апарати на водні зможуть виконувати більш тривалі місії. Крім того, вони менше вібрують і видають шуму, і їх буде важче виявити.

«Проект водневих дронів Doosan DS30 і використання їх у збройних силах буде сприяти розвитку передових технологій», – зазначив директор підрозділу електроенергетики майбутнього Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї Хо-Чхон Чой.