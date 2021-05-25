Південна Корея прийме на озброєння водневі дрони

Південна Корея прийме на озброєння водневі дронинова енергія
Дрон на водневих паливних елементах Doosan DS30
Перші дрони на водневих паливних елементах будуть поставлені армії в листопаді 2021 року
Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї уклало угоду з однією з найбільших південнокорейських фінансово-промислових груп Doosan на поставку водневих дронів DS30 для своїх військових пілотних операцій, – повідомляє H2 View.
Нова угода вартістю $730 тис передбачає впровадження безпілотних літальних апаратів Doosan DS30 з водневими силовими установками в арсенал Південної Кореї в міру переходу на екологічно чисті технології з листопада 2021 року.
Передбачається, що водневі дрони будуть вести розвідку і приховане спостереження. При цьому безпілотні літальні апарати на водні зможуть виконувати більш тривалі місії. Крім того, вони менше вібрують і видають шуму, і їх буде важче виявити.
«Проект водневих дронів Doosan DS30 і використання їх у збройних силах буде сприяти розвитку передових технологій», – зазначив директор підрозділу електроенергетики майбутнього Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї Хо-Чхон Чой.
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