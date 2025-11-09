Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для енергоефективного обладнання
фото: depositphotos.com

Вітроенергетику потрібно додати до переліку пільгового енергообладнання – юристка

Податкові пільги на ввезення обладнання для відновлюваної енергетики мають бути продовжені, і до переліку необхідно включити обладнання для вітроенергетики. Про це заявила партнерка ЮК Altelaw&Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, податкове навантаження при імпорті енергетичного обладнання повинна частково брати на себе держава, аби стимулювати інвесторів розвивати нові генеруючі потужності.

«Ми бачимо з 10 жовтня, що так, потрібно. Тому що податкове навантаження, митне навантаження на інвестора в момент перетину кордону, воно має бути взято на себе державою для того, аби зменшити його інвестиції початкові, щоб він розумів, що це цікаво», – зазначила Савченко.

Вона наголосила, що в нинішній системі інвестор фактично змушений одразу сплатити 20% ПДВ при імпорті, навіть якщо пізніше ці кошти можна буде повернути у вигляді податкового кредиту.

«Є така думка, що ти перетинаєш кордон, платиш ПДВ, отримуєш податковий кредит і далі в рамках своєї діяльності повертаєш сплачені кошти. Але питання, чи оплатити одразу 20%, чи повертати їх в періоді – це питання», – пояснила вона.

Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для сонячних станцій, систем зберігання енергії та іншого енергоефективного обладнання, але вітрогенерація була залишена поза цим переліком, що створює нерівні умови.

«Зараз діють ці спрощення, вони діють до кінця року, але, наприклад, туди не була включена вітрогенерація, завезення обладнання для будівництва нових вітрових станцій, хоча вітрогенерація – це якраз стабільне джерело генерації електричної енергії», – наголосила вона.

На її думку, виключення вітроенергетики з пільг виглядає навіть «трошечки дискримінаційно», адже вітер – це стабільне відновлюване джерело, розвиток якого прямо передбачений національним планом з енергетики та клімату.

«Зараз в законопроєктах вже є вітрові станції. Сподіваємося, що там все допрацюється, аби таки вони з'явилися фінально», – зазначила Савченко.

Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що податкові пільги на імпорт обладнання для вітроелектростанцій є необхідним кроком для розвитку галузі.

Читайте також:

Теги: енергетика пільги інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

IT-підприємець порадив українцям, куди інвестувати під час війни
Український IT-підприємець назвав найнадійніші інвестиції під час війни
14 жовтня, 19:51
Глава держави наголосив, що Україна розпочала імпорт газу через російські атаки
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
13 жовтня, 19:34
Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
Свириденко зробила заяву про тарифи на електрику
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
22 жовтня, 19:34
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
31 жовтня, 19:30
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32
«Метінвест» вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія»
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
31 жовтня, 13:53
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
4 листопада, 18:17
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
5 листопада, 16:55

Новини

Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Австралія щодня роздаватиме мільйонам родин безкоштовну сонячну енергію
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Фінансування зеленої енергетики має бути забезпечене у повному обсязі – ICC Ukrainе
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
Без вирішення проблеми боргів інвестори не вкладатимуться у відновлювальну енергетику – експерт
Без вирішення проблеми боргів інвестори не вкладатимуться у відновлювальну енергетику – експерт

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua