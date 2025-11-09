Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка

Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для енергоефективного обладнання

Вітроенергетику потрібно додати до переліку пільгового енергообладнання – юристка

Податкові пільги на ввезення обладнання для відновлюваної енергетики мають бути продовжені, і до переліку необхідно включити обладнання для вітроенергетики. Про це заявила партнерка ЮК Altelaw&Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, податкове навантаження при імпорті енергетичного обладнання повинна частково брати на себе держава, аби стимулювати інвесторів розвивати нові генеруючі потужності.

«Ми бачимо з 10 жовтня, що так, потрібно. Тому що податкове навантаження, митне навантаження на інвестора в момент перетину кордону, воно має бути взято на себе державою для того, аби зменшити його інвестиції початкові, щоб він розумів, що це цікаво», – зазначила Савченко.

Вона наголосила, що в нинішній системі інвестор фактично змушений одразу сплатити 20% ПДВ при імпорті, навіть якщо пізніше ці кошти можна буде повернути у вигляді податкового кредиту.

«Є така думка, що ти перетинаєш кордон, платиш ПДВ, отримуєш податковий кредит і далі в рамках своєї діяльності повертаєш сплачені кошти. Але питання, чи оплатити одразу 20%, чи повертати їх в періоді – це питання», – пояснила вона.

Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для сонячних станцій, систем зберігання енергії та іншого енергоефективного обладнання, але вітрогенерація була залишена поза цим переліком, що створює нерівні умови.

«Зараз діють ці спрощення, вони діють до кінця року, але, наприклад, туди не була включена вітрогенерація, завезення обладнання для будівництва нових вітрових станцій, хоча вітрогенерація – це якраз стабільне джерело генерації електричної енергії», – наголосила вона.

На її думку, виключення вітроенергетики з пільг виглядає навіть «трошечки дискримінаційно», адже вітер – це стабільне відновлюване джерело, розвиток якого прямо передбачений національним планом з енергетики та клімату.

«Зараз в законопроєктах вже є вітрові станції. Сподіваємося, що там все допрацюється, аби таки вони з'явилися фінально», – зазначила Савченко.

Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що податкові пільги на імпорт обладнання для вітроелектростанцій є необхідним кроком для розвитку галузі.