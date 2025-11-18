Стало відомо, яку зарплату отримувала Світлана Гринчук

У міністерстві назвали зарплатню, яку колишня міністерка отримала в жовтні 2025 року

Стало відомо, скільки заробляла колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук. У Міністерстві енергетики на запит Oboz.UA повідомили, яку зарплату міністерка отримала в жовтні 2025 року, передає «Главком».

За інформацією Міністерства енергетики, Світлана Гринчук у жовтні цього року заробила 158 355 тис. грн. «При цьому утримано податків 28 503,90 грн, військовий збір – 7 917,75 грн. Фактично отримана зарплата становить 121 933,35 грн. Запитувана інформація надана на електронну адресу, зазначену вище», – заявив державний секретар Сергій Суярко.

Міністерство енергетики повідомило, скільки заробляла колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук фото: скриншот «Oboz.UA»

Повідомляється, що це була, ймовірно, остання зарплатня міністерки перед звільненням. 12 листопада Світлана Гринчук подала заяву про відставку та сказала, що посада міністерки «ніколи не була для неї самоціллю». Коментуючи розслідування НАБУ, вона також заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Рішення про звільнення міністерка прийняла після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вона та Герман Галущенко, колишній міністр енергетики мають скласти повноваження через втрату довіри. Це відбулося у зв’язку з масштабною операцією з викриття корупції у сфері енергетики.

Раніше Світлана Гринчук, яка сама ж фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування та операцію «Мідас». Світлана Гринчук завила, що всі зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності. Також вона стверджувала, що Ігор Миронюк, який був в оприлюднених НАБУ матеріалах, не є її радником.

Також САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.