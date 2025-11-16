Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
Україна буде отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію
фото: скріншот із відео

Президент наголосив, що Україна цінує енергетичну підтримку Греції та США

Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Греції.

Український лідер подякував грецьким та американським партнерам.

 «Ми будемо отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію», – зазначив очільник держави.

Раніше угоду про постачання газу з Греції до України прокоментував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

«Ми виступили на підтримку європейського курсу України. Дорогий Володимире, нову безпечну енергетичну артерію із півдня на північ, із Греції до України – побудова коридору із міста Александруполіс до Одеси. Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це – вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Завдяки декларації про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, вона свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Грецької Республіки.

Раніше сьогодні, у ранковому зверненні, Володимир Зеленський анонсував європейське турне, під час якого очікується укладення низки важливих домовленостей.

Після Греції Володимир Зеленський відвідає Францію, де очікується укладення угоди, яка має посилити бойову авіацію України. Також у вівторок заплановано візит до Іспанії. Переговори будуть зосереджені на загальній підтримці української держави у час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. 

газ міністр Греція імпорт Володимир Зеленський Україна президент переговори

