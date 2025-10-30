Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
Попри оновлену угоду з ЄС, Польща зберігає заборону на імпорт української пшениці та кукурудзи
фото з відкритих джерел

Міністерство сільського господарства Польщі пояснило, що оновлена угода між ЄС та Україною не враховує всіх пропозицій Варшави щодо захисту місцевих фермерів

Польща не планує скасовувати безстрокову заборону на імпорт української агропродукції – пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та продуктів їх переробки, попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву польського аграрного відомства.

У польському Міністерстві сільського господарства повідомили, що нова угода між ЄС та Україною не враховує всіх положень, запропонованих Польщею, які мали на меті мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство.

«У зв'язку з появою неправдивої інформації міністерство сільського господарства підтверджує: нова угода не впливає на зміну вищезазначених положень», – зазначили у відомстві.

Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, а також борошна, макухи та висівок. Хоча нові квоти та обсяги стосуються всього ЄС, у Польщі вони не набирають чинності для українських продуктів.

Нагадаємо, що країни-сусіди України в ЄС пропонували створити спеціальний фонд для компенсації втрат фермерів, які постраждали через імпорт агропродовольчих товарів з України. Про це повідомляє міністр сільського господарства Словацької Республіки Ріхард Такач у Брюсселі в TASR. За його словами, нинішня ситуація відрізняється від попередніх обіцянок Європейської комісії. За даними Такача, кілька місяців тому Єврокомісія передбачала додаткове 25% збільшення квот на українські агропродовольчі товари. 

Читайте також:

Теги: міністр Єврокомісія ембарго імпорт Польша

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процес скринінгу законодавства між Україною та Єврокомісією тривав понад рік
Україна завершила процес скринінгу законодавства на шляху до вступу в ЄС
30 вересня, 15:50
У світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
7 жовтня, 01:35
Трамп оголосив про введення нових мит проти Китаю
США запровадять 100% мита на китайські товари – Трамп
11 жовтня, 00:21
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Амалія стане четвертою королевою Нідерландів після зречення або смерті батька Віллема-Олександра
Кронпринцеса Нідерландів стала резервісткою в армії
1 жовтня, 09:02
Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
19 жовтня, 15:58
Експерт звернув увагу, що поточна цінова політика на електроенергію потребує перегляду
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
21 жовтня, 15:55
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
28 жовтня, 04:36
Австралійські школярі пропустили іспит через плутанину між Цезарем і Августом
В Австралії школярів звільнено від іспиту через помилку в програмі
Сьогодні, 11:38

Економіка

TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
Франція зафіксувала економічне диво
Франція зафіксувала економічне диво
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua