Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву

Міністерство сільського господарства Польщі пояснило, що оновлена угода між ЄС та Україною не враховує всіх пропозицій Варшави щодо захисту місцевих фермерів

Польща не планує скасовувати безстрокову заборону на імпорт української агропродукції – пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та продуктів їх переробки, попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву польського аграрного відомства.

У польському Міністерстві сільського господарства повідомили, що нова угода між ЄС та Україною не враховує всіх положень, запропонованих Польщею, які мали на меті мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство.

«У зв'язку з появою неправдивої інформації міністерство сільського господарства підтверджує: нова угода не впливає на зміну вищезазначених положень», – зазначили у відомстві.

Польща зберігає безстрокову заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, а також борошна, макухи та висівок. Хоча нові квоти та обсяги стосуються всього ЄС, у Польщі вони не набирають чинності для українських продуктів.

Нагадаємо, що країни-сусіди України в ЄС пропонували створити спеціальний фонд для компенсації втрат фермерів, які постраждали через імпорт агропродовольчих товарів з України. Про це повідомляє міністр сільського господарства Словацької Республіки Ріхард Такач у Брюсселі в TASR. За його словами, нинішня ситуація відрізняється від попередніх обіцянок Європейської комісії. За даними Такача, кілька місяців тому Єврокомісія передбачала додаткове 25% збільшення квот на українські агропродовольчі товари.