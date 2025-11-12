Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
фото: АР

Британія виділить понад $17 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Великій Британії та прем'єр-міністру країни Кіру Стармеру за пакет енергетичної допомоги України. Про це президент написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Вдячні Великій Британії і прем’єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України й за оголошений сьогодні пакет енергетичної допомоги. В умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою», – зазначив Зеленський.

За словами глави української держави, Велика Британія також оголосила про свої плани запровадити заборону на морські послуги для російського СПГ. «Це важливий крок, який дасть змогу посилити тиск і змусить агресора заплатити за війну. Очікуємо, що всі ці заходи будуть реалізовані якнайшвидше. Дякуємо», – додав президент.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. 

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 40 млн євро зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Теги: Велика Британія гуманітарна допомога енергетика Офіс фінансового контролю фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія та Британія розслідують можливість китайського виробника зупиняти транспорт
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
Вчора, 11:53
Яценюк: «Те, що робить Путін – це злочини проти людства»
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
10 листопада, 21:29
Власники електромобілів у Великій Британії можуть зіткнутися з новим збором
Британія планує запровадити податок на пробіг електрокарів – BBC
7 листопада, 20:30
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Експринц (ліворуч) служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
3 листопада, 07:38
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
31 жовтня, 19:30
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
Окупанти масовано вдарили по енергетичній інфраструктурі України
30 жовтня, 06:53
Старі сонячні панелі використовують для виробництва водню
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
28 жовтня, 19:10
Інноваційна технологія відкриває шлях до безпечнішого масового виробництва екологічних джерел енергії
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
20 жовтня, 17:30

Суспільство

Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
Польський історик пояснив неоднозначне ставлення своїх співвітчизників до українських поховань
Польський історик пояснив неоднозначне ставлення своїх співвітчизників до українських поховань
«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
«Квартал 95» зробив заяву про справу співвласника студії Міндіча
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua