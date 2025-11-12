Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України

Британія виділить понад $17 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Великій Британії та прем'єр-міністру країни Кіру Стармеру за пакет енергетичної допомоги України. Про це президент написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Вдячні Великій Британії і прем’єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України й за оголошений сьогодні пакет енергетичної допомоги. В умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою», – зазначив Зеленський.

За словами глави української держави, Велика Британія також оголосила про свої плани запровадити заборону на морські послуги для російського СПГ. «Це важливий крок, який дасть змогу посилити тиск і змусить агресора заплатити за війну. Очікуємо, що всі ці заходи будуть реалізовані якнайшвидше. Дякуємо», – додав президент.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 40 млн євро зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.