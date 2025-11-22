Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів

«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України

Різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України

Україна вже найближчим часом отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, він уже в дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням президента України Володимира Зеленського.

«Хороша розмова з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз. Поінформував пана прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни», – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України.

«Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу», – додав президент України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл 28 жовтня прибув із візитом до Києва.

«День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором», – сказав тоді Девід ван Віл.

До слова, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Глава держави подякував уряду, прем'єр-міністру й народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій Україні допомогу на $9 млрд. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.