Гірничорудна компанія Ferrexpo призупинила роботу через російські удари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають
фото: Ferrexpo

Унаслідок атак робота Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів була зупинена

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово зупинила експорт залізорудної продукції через перебої з електропостачанням, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Ferrexpo з жалем повідомляє, що внаслідок атак на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці суботи, 8 листопада, було порушено електропостачання її підприємств, що призвело до припинення виробництва та експорту», – вказано в пресрелізі.

Компанія наголошує, що останнім часом почастішали та посилилися удари по об’єктах генерації й передачі електроенергії в Україні. Уранці 8 листопада ракети влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в місті Горішні Плавні, де розташовані потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому центрі Кременчуці.

Унаслідок атак Горішні Плавні повністю втратили електропостачання, а робота дочірніх підприємств групи – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та Єристівського гірничо-збагачувального комбінату – була зупинена. Водночас компанія заздалегідь сформувала запаси сировини й готової продукції на власних майданчиках та в інших локаціях, щоб мінімізувати збої у виробничому циклі та експорті.

Зазначається, що протягом вихідних електропостачання на Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах частково було відновлено, і частина збагачувальної фабрики вже працює. Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

До слова, українські виробники залізорудної сировини за підсумками першого півріччя 2025 року випали з трійки найбільших експортерів країни: експорт впав на 11,9% порівняно з першим півріччям минулого року, до 16,14 млн тонн. Причина – у спаді світової економіки, а також у тарифах українських державних монополій, через які вітчизняні виробники не можуть конкурувати на зовнішніх ринках

