Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України
Ворог систематично атакує вугільні електростанції, газосховища й підстанції
фото: Telegram/Олег Кіпер

Журналісти стверджують, що окупанти пошкодили до 60% української газової інфраструктури

Через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Журналісти наголошують, що окупанти роблять все, аби цієї зими Україна замерзла. Зокрема, росіяни систематично бомбардують вугільні електростанції, газосховища й підстанції.

У матеріалі йдеться про те, що у жовтні протягом трьох днів ракети знищили частину теплогенерації України. Один із газових об'єктів компанії «Нафтогаз» зазнав шести влучань. За даними Bild, наразі близько 55–60% української газової інфраструктури серйозно пошкоджено.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей – поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов.

Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму. Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж. У рамках підготовки замінено 340 км мереж та проведено капітальні ремонти.

Теги: енергетика обстріл електроенергія газ

Графіки аварійних відключень діють для 10 черг споживачів
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 07:10
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
11 жовтня, 08:03
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
19 жовтня, 07:45
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
РФ атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях України
17 жовтня, 10:37
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Відключення світла 24 жовтня 2025 року: графіки
23 жовтня, 20:19
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Ворог вперше застосував КАБи по Одещині
24 жовтня, 14:42
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
25 жовтня, 09:44
Побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00
Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики
25 жовтня, 21:32
Ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
Вчора, 12:51

Що спричинило руйнування хмельницької багатоповерхівки: глава ОВА зробив заяву
Що спричинило руйнування хмельницької багатоповерхівки: глава ОВА зробив заяву
Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України
Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України
Глава МВС прокоментував ситуацію навколо Куп’янська після заяв Путіна
Глава МВС прокоментував ситуацію навколо Куп’янська після заяв Путіна
Центральна ВЛК анульовує на Дніпропетровщині фіктивні висновки про непридатність до служби
Центральна ВЛК анульовує на Дніпропетровщині фіктивні висновки про непридатність до служби
Зеленський: Росія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні – це свідомий удар саме по дітях
Зеленський: Росія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні – це свідомий удар саме по дітях
«Укрзалізниця» отримає $9,2 млн від Фонду Баффета на критично важливе обладнання
«Укрзалізниця» отримає $9,2 млн від Фонду Баффета на критично важливе обладнання

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
