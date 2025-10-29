Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України

Журналісти стверджують, що окупанти пошкодили до 60% української газової інфраструктури

Через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Журналісти наголошують, що окупанти роблять все, аби цієї зими Україна замерзла. Зокрема, росіяни систематично бомбардують вугільні електростанції, газосховища й підстанції.

У матеріалі йдеться про те, що у жовтні протягом трьох днів ракети знищили частину теплогенерації України. Один із газових об'єктів компанії «Нафтогаз» зазнав шести влучань. За даними Bild, наразі близько 55–60% української газової інфраструктури серйозно пошкоджено.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери – дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей – поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов.

Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму. Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж. У рамках підготовки замінено 340 км мереж та проведено капітальні ремонти.