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Позбутись енергетичної залежності від Росії. Євросоюз заснував спеціальний фонд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Позбутись енергетичної залежності від Росії. Євросоюз заснував спеціальний фонд
37% витрат з фонду має піти на «зелені» проєкти
фото з відкритих джерел

Уряди повинні подати до Брюсселя плани, перш ніж вони зможуть отримати доступ до позик і грантів

Євросоюз завершив реформу, яка вносить цілі енергетичної незалежності до фонду відновлення після пандемії коронавірусу в розмірі €800 мільярдів. Нові цілі в рамках плану REPowerEU є відповіддю блоку на вторгнення росії в Україну, а додаткові гранти на €20 мільярдів будуть спрямовані на фінансування відмови від російського викопного палива, повідомляє Екополітика.

«Мета полягає в тому, щоб зміцнити стратегічну автономію ЄС шляхом диверсифікації його енергопостачання та припинення його залежності від російського імпорту викопного палива», – йдеться в заяві Ради ЄС.

В заяві пояснюється, що країни-члени зможуть додати нову «главу» REPowerEU до своїх національних планів відновлення та стійкості. Уряди повинні подати до Брюсселя плани, перш ніж вони зможуть отримати доступ до позик і грантів. В матеріалі розповіли, що план REPowerEU зосереджений головним чином на збільшенні використання відновлюваних джерел енергії.

Наприклад, в нових будівлях сонячні дахи, заходи для підвищення енергоефективності та накопичення енергії стали обов’язковими. Один з чиновників Єврокомісії розповів, що 37% витрат з фонду має піти на «зелені» проєкти. Інша третина витрат має бути призначена на транскордонні проєкти, зокрема з ВДЕ та енергоефективності, адже вони підвищують надійність постачання.

В матеріалі підкреслили, що країни-члени ЄС зможуть надіслати свої оновлені національні плани відновлення з розділами REPowerEU до 30 квітня. Це необхідно, що переглянуті плани набрали чинності до літа. Зазначається, що план REPowerEU також включає близько €10 мільярдів для фінансування відсутньої газової інфраструктури та до €2 мільярди для нафтової інфраструктури.

Посадовець з Єврокомісії пояснив, що витрати будуть супроводжуватися низкою обмежень. Наприклад, інфраструктура викопного палива не може становити понад 30% від загальних витрат REPowerEU. Він підкреслив, що для майже всіх країн інфраструктура викопного палива передбачає лише газ. Проте Угорщина, Чехія та Словаччина зможуть фінансувати нафтову інфраструктуру через їхню пряму залежність від російської нафти.

«Для газової інфраструктури були додані «додаткові вимоги», щоб гарантувати, що витрати ЄС напряму стосуються питань безпеки постачання. Прийнятні проєкти мають зробити внесок у безпеку регіонального постачання та запрацювати до 2026 року», – сказав чиновник.

Зазначається, що також будуть і додаткові гранти – €20 мільярдів – для фінансування відмови від російського викопного палива. 60% суми надходитиме з Інноваційного фонду, а 40% – з початкових квот на викиди вуглецю. В матеріалі розповіли, що €5,4 мільярда перенаправляються з резерву ЄС на коригування Brexit для фінансування цілей REPowerEU. Посадовець підкреслив, що країни ЄС мають один місяць, щоб повідомити, чи хочуть вони отримати кредити в розмірі €225 мільярдів, доступні в рамках REPowerEU. Такі строки допоможуть перерозподілити позики держав-членів, які не зацікавлені в них, між іншими країнами блоку.

Теги: альтернативна енергетика інфраструктура фінансування чиновник Угорщина Чехія Словаччина

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