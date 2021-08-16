Проект по переробці харчових відходів в водень отримав фінансування $1 млн

Інноваційну програму фінансує Міністерство енергетики США

Спільний проект американських компаній Southern Company Gas, Electro-Active Technologies і T2M Global, спрямований на розвиток нової технології перетворення харчових відходів в зелений водень, отримає фінансування в розмірі $1 млн від Міністерства енергетики США, – повідомляє H2 View.

Інноваційний пілотний проект, який отримав назву «Нова система мікробного електролізу для перетворення біологічних відходів в недорогий поновлюваний водень», заснований на базовій технології компанії Electro-Active Technologies.

Проект спрямований на оптимізацію виробництва екологічно чистого водню з харчових відходів, щоб зменшити кількість забруднення, виробленого звалищами. Це також мінімізує викиди парникових газів. Фінансування програми виділено в рамках державної ініціативи Hydrogen Energy EarthShot, спрямованої на розвиток чистих водневих технологій.

«Ми прагнемо до досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року. Екологічно чисті види палива в цьому – ключовий момент, і ми бачимо великий потенціал в водневих технологіях», – сказав директор з поновлюваних джерел енергії Southern Company Gas Робін Ланье.