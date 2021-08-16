  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Проект по переробці харчових відходів в водень отримав фінансування $1 млн

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Харчові відходи стануть прекрасним джерелом екологічно чистого водню - Проект по переробці харчових відходів в водень отримав фінансування $1 млн

    Харчові відходи стануть прекрасним джерелом екологічно чистого водню

    Фото: h2-view.com

    Інноваційну програму фінансує Міністерство енергетики США

    Спільний проект американських компаній Southern Company Gas, Electro-Active Technologies і T2M Global, спрямований на розвиток нової технології перетворення харчових відходів в зелений водень, отримає фінансування в розмірі $1 млн від Міністерства енергетики США, – повідомляє H2 View.

    Інноваційний пілотний проект, який отримав назву «Нова система мікробного електролізу для перетворення біологічних відходів в недорогий поновлюваний водень», заснований на базовій технології компанії Electro-Active Technologies.

    Проект спрямований на оптимізацію виробництва екологічно чистого водню з харчових відходів, щоб зменшити кількість забруднення, виробленого звалищами. Це також мінімізує викиди парникових газів. Фінансування програми виділено в рамках державної ініціативи Hydrogen Energy EarthShot, спрямованої на розвиток чистих водневих технологій.

    «Ми прагнемо до досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року. Екологічно чисті види палива в цьому – ключовий момент, і ми бачимо великий потенціал в водневих технологіях», – сказав директор з поновлюваних джерел енергії Southern Company Gas Робін Ланье.

    Читайте також:

    Теги: США технології фінансування водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Проект по переробці харчових відходів в водень отримав фінансування $1 млн