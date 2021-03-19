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    Проєкт «Артеміда»: NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

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    Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму - Проєкт «Артеміда»: NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць
    Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму
    Фото: NASA

    Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії «Артеміда».

    Про це повідомляє Reuters.

    У NASA вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року.

    Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.

    Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі.

    У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

    Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

    Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

    Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».

    Теги: космос NASA ракета
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