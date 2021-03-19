Проєкт «Артеміда»: NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць
Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії «Артеміда».
Про це повідомляє Reuters.
У NASA вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року.
Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.
Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі.
LIVE NOW: Now that the Green Run hot fire test is complete, our leadership will discuss how the core stage of @NASA_SLS performed and what’s next for the #Artemis I mission to the Moon: https://t.co/GSLhK7TuTg https://t.co/GSLhK7TuTg— NASA (@NASA) March 18, 2021
У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.
Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.
Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.
Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.