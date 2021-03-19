Проєкт «Артеміда»: NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму

Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії «Артеміда».

Про це повідомляє Reuters.

У NASA вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року.

Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.

Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі.

LIVE NOW: Now that the Green Run hot fire test is complete, our leadership will discuss how the core stage of @NASA_SLS performed and what’s next for the #Artemis I mission to the Moon: https://t.co/GSLhK7TuTg https://t.co/GSLhK7TuTg — NASA (@NASA) March 18, 2021

У лютому повідомлялося, що програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».