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У Європі вітряки виробили електроенергії більше за вугілля

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Європі вітряки виробили електроенергії більше за вугілля
Вітер випереджає вугілля для виробництва електроенергії в Європі
фото з відкритих джерел

Комунальні підприємства Європи виробили рекордні 193 терават-години

За останній квартал 2023 року європейські виробники електроенергії вперше виробили більше електроенергії за допомогою вітру, ніж за рахунок вугілля, що стало ключовою віхою для регіональних зусиль з переходу на енергетику, повідомляє Reuters.

За даними аналітичного центру Ember, комунальні підприємства Європи виробили рекордні 193 терават-години (ТВт-год) електроенергії від вітрових станцій у період з жовтня по грудень 2023 року порівняно з 184 ТВт-год на вугільних електростанціях.

Виробництво вітрової енергії протягом останнього кварталу 2023 року було приблизно на 20% більше, ніж у тому ж кварталі 2022 року, і відбулося, незважаючи на значний спад у секторі вітрових установок у 2023 році через високі витрати на робочу силу, матеріали та фінансування.

Нова політична підтримка, узгоджена європейськими законодавцями наприкінці 2023 року, включаючи фінансування для виробників турбін і скорочення термінів отримання дозволів для розробників, має сприяти подальшому розвитку регіональної вітроенергетики у 2024 році та потенційно може збільшити перевагу вітроенергетики над вугільною в майбутньому.

Наприклад, протягом наступного року Франція планує збільшити свою вітрову енергетику за рахунок підтримки будівництва двох плавучих вітрових електростанцій загальною потужністю до 280 мегават (МВт) біля південного узбережжя.

Коли ці та інші проекти запустяться, вони ще більше підвищать загальне виробництво вітрової енергії в Європі понад 604 ТВт-год, вироблених за весь 2023 рік, і допоможуть регіону продовжити недавню серію значного щорічного зростання чистої електроенергії.

У найближчій перспективі виробництво вугільної електроенергії в Європі також може зрости в міру відновлення промислової активності, але якщо енергетичні компанії продовжуватимуть запланований шлях розвитку, схоже, що в довгостроковій перспективі вітрова енергетика затьмарить вугільну енергетику в структурі виробництва електроенергії в Європі.

Теги: альтернативна енергетика вугілля Європа

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