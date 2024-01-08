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Польський єврокомісар заблокує рішення Єврокомісії, якщо не врахують його пропозиції щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польський єврокомісар заблокує рішення Єврокомісії, якщо не врахують його пропозиції щодо України
фото з відкритих джерел

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг щодо нової кризи, яку може спровокувати агроімпорт з України в ЄС

Польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції. Про це стало відомо журналістам RMF FM.

«Продовження торговельних пільг для України, які передбачені регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, може призвести до чергової кризи надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з цієї країни», – попереджає єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Документ є позицією польського комісара щодо проєкту нового регламенту, який готує Єврокомісія.

Януш Войцеховський пропонує, щоб новий регламент містив захисні положення, подібні до тих, які Європейська комісія вже одного разу застосовувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці. Він також закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

Польський комісар пише, що ЄС «має переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість». У ситуації, що склалася, він звинувачує Росію, яка блокує порти Чорного моря та витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці. Комісар повторює свою пропозицію підтримувати український транзит саме до морських портів ЄС.

Консультації Європейської Комісії з питань української агропродукції мають завершитися вже завтра.

Зазначимо, попри припинення блокади біля КПП «Медика-Шегині» є черги з вантажівок. Наразі поляки продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: у Румунії триває будівництво «Молдавської автомагістралі», яка стане новим транспортним коридором для України.

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Теги: Єврокомісар Польща Єврокомісія Європа імпорт ринок продукти зерно транзит

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