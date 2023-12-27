Європа потрапила у «пастку» через зростання тривалості життя

За півстоліття тривалість життя в у ЄС помітно зросла, і це є проблемою





Згідно з офіційними статистичними даними країн-членів ЄС, протягом останніх 50 років тривалість життя в країнах Європи помітно зросла. Про те, на що варто чекати європейцям, пише видання EUobserver.

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Європейці живуть довше, тобто Європа старіє. За прогнозами, до 2050 року люди віком 65 років і більше становитимуть чверть населення ЄС. Причому експерти говорять про великі шанси у більшості дітей, які народилися після 2000 року у Німеччині, Франції, Італії та інших розвинених європейських країнах, дожити до 100-річчя. Звідси закономірне навантаження прогнозованої демографічної піраміди ЄС.

Джерело вказує і на цілком драматичне майбутнє для багатьох галузей – наприклад, для економіки та охорони здоров'я. Їм точно доведеться підлаштовуватись під нові непрості реалії.

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До слова, Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців. Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками, про це йдеться у статті Le Monde.

Нагадаємо, Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року. У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років. Торік у жовтні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 закликав лікарів передпенсійного віку продовжувати працювати, запропонувавши пільги, втім результат мінімальний.

Через цю патову ситуацію лікарі, що вже вийшли на пенсію, вирішили допомогти і бодай частково вирішити проблему нестачі медичних кадрів. Як приклад, у французькому місті Альбі (головне місто департаменту Тарн, регіону Окситанія на півдні Франції – «Главком») вісім лікарів віком від 69 до 78 років відкрили клініку. Це перша подібна клініка. Вона запрацювала наприкінці червня.

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