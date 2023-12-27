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Європа потрапила у «пастку» через зростання тривалості життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа потрапила у «пастку» через зростання тривалості життя
Мешканці Європи стрімко старіють
фото: freepik

За півстоліття тривалість життя в у ЄС помітно зросла, і це є проблемою

Згідно з офіційними статистичними даними країн-членів ЄС, протягом останніх 50 років тривалість життя в країнах Європи помітно зросла. Про те, на що варто чекати європейцям, пише видання EUobserver.

Європейці живуть довше, тобто Європа старіє. За прогнозами, до 2050 року люди віком 65 років і більше становитимуть чверть населення ЄС. Причому експерти говорять про великі шанси у більшості дітей, які народилися після 2000 року у Німеччині, Франції, Італії та інших розвинених європейських країнах, дожити до 100-річчя. Звідси закономірне навантаження прогнозованої демографічної піраміди ЄС.

Джерело вказує і на цілком драматичне майбутнє для багатьох галузей – наприклад, для економіки та охорони здоров'я. Їм точно доведеться підлаштовуватись під нові непрості реалії.

До слова, Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців. Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками, про це йдеться у статті Le Monde.

Нагадаємо, Франція потерпає від браку лікарів різних спеціальностей. Згідно з результатами дослідження, проведеного урядом у 2017 році, пік нестачі лікарів у Франції припаде на 2024 рік, а стабілізація ситуації розпочнеться лише ближче до 2030 року.  У 2018 році середній вік лікарів по всій Франції склав 51 рік, при цьому 30% лікарів віком від 60 років. Торік у жовтні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 закликав лікарів передпенсійного віку продовжувати працювати, запропонувавши пільги, втім результат мінімальний. 

Через цю патову ситуацію лікарі, що вже вийшли на пенсію, вирішили допомогти і бодай частково вирішити проблему нестачі медичних кадрів. Як приклад, у французькому місті Альбі (головне місто департаменту Тарн, регіону Окситанія на півдні Франції  – «Главком») вісім лікарів віком від 69 до 78 років відкрили клініку. Це перша подібна клініка. Вона запрацювала наприкінці червня.

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Теги: Європа пільги пенсіонери еміграція населення пенсія

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