У Нідерландах з'явився перший в світі водневий молоковоз

Молоковоз може подолати на одному заправленні 520 км

Голландський перевізник Transport Groep Noord, який надає транспортні послуги транснаціональної молочної компанії Royal FrieslandCampina, придбав у компанії Hyzon Motors перший в світі молоковоз на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Побудований на шасі вантажного автомобіля DAF класу 8, 55-тонний водневий молоковоз з потужністю двигуна 550 кВт зможе подолати на одній заправці до 520 км, що робить його ідеальним для далеких поїздок.

«Понад п'ять років тому ми почали використовувати зріджений природний газ в якості більш чистого палива, і ми успішно стимулювали заправні станції по всій Нідерландам для поставки цього виду палива. Тепер ми намагаємося зробити те ж саме з воднем в тісній співпраці з Hyzon і Transport Groep Noord», – сказав менеджер з логістики молока Royal FrieslandCampina Ханс Вілеман.

«Прихильність FrieslandCampina декарбонізації своєї діяльності може слугувати моделлю для переходу комерційного транспорту на автомобілі з водневим двигуном. Поява водневих вантажівок Hyzon в такої глобальної компанії, як FrieslandCampina, є наочним прикладом того, як можна реально вплинути на скорочення викидів в автотранспорті», – сказав у свою чергу генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.