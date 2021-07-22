У Нідерландах з'явився перший в світі водневий молоковоз

У Нідерландах з'явився перший в світі водневий молоковознова енергія
Молоковоз на водневому двигуні від компанії Hyzon Motors
Молоковоз може подолати на одному заправленні 520 км
Голландський перевізник Transport Groep Noord, який надає транспортні послуги транснаціональної молочної компанії Royal FrieslandCampina, придбав у компанії Hyzon Motors перший в світі молоковоз на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.
Побудований на шасі вантажного автомобіля DAF класу 8, 55-тонний водневий молоковоз з потужністю двигуна 550 кВт зможе подолати на одній заправці до 520 км, що робить його ідеальним для далеких поїздок.
«Понад п'ять років тому ми почали використовувати зріджений природний газ в якості більш чистого палива, і ми успішно стимулювали заправні станції по всій Нідерландам для поставки цього виду палива. Тепер ми намагаємося зробити те ж саме з воднем в тісній співпраці з Hyzon і Transport Groep Noord», – сказав менеджер з логістики молока Royal FrieslandCampina Ханс Вілеман.
«Прихильність FrieslandCampina декарбонізації своєї діяльності може слугувати моделлю для переходу комерційного транспорту на автомобілі з водневим двигуном. Поява водневих вантажівок Hyzon в такої глобальної компанії, як FrieslandCampina, є наочним прикладом того, як можна реально вплинути на скорочення викидів в автотранспорті», – сказав у свою чергу генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.
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