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    У Норвегії будуть виробляти морське паливо на основі зеленого водню

    нова енергія
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    У Тромсе є всі умови для розвитку зеленої енергетики - У Норвегії будуть виробляти морське паливо на основі зеленого водню

    У Тромсе є всі умови для розвитку зеленої енергетики

    Фото: h2-view.com

    Передбачається, що виробництво палива почнеться у 2025 році

    Норвезькі компанії Magnora ASA, Prime Capital і Troms Kraft створять установку для великомасштабного виробництва екологічно чистого водню в Тромсе (найбільше місто Норвегії за полярним колом), який потім буде перероблятися в зелений аміак для використання в якості морського палива, – повідомляє H2 View.

    Тромсе має прекрасні умови для отримання зеленої електроенергії – за рахунок гідроенергетики та берегового вітру, й ідеально підходить для виробництва екологічно чистого палива. На судноплавство щорічно припадає величезна кількість викидів вуглецю, і Тромсе, північний центр рибальства та вантажних перевезень Норвегії, має намір максимально декарбонізувати свою діяльність.

    На даний час проєкт зі створення установки для виробництва екологічно чистого морського палива знаходиться на стадії техніко-економічного обґрунтування. Передбачається, що комерційна експлуатація установки почнеться у 2025 році.

    «З наявним надлишком електроенергії від поновлюваних джерел енергії, великою інноваційною морською та рибною галуззю, а також компетентною робочою силою в промисловості, у Тромсе є всі необхідні складові для успіху», – сказав виконавчий голова Magnora ASA Торстейн Саннесс.

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    Теги: Норвегія технології водень
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    У Норвегії будуть виробляти морське паливо на основі зеленого водню