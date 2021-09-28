У Норвегії будуть виробляти морське паливо на основі зеленого водню

У Тромсе є всі умови для розвитку зеленої енергетики

Передбачається, що виробництво палива почнеться у 2025 році

Норвезькі компанії Magnora ASA, Prime Capital і Troms Kraft створять установку для великомасштабного виробництва екологічно чистого водню в Тромсе (найбільше місто Норвегії за полярним колом), який потім буде перероблятися в зелений аміак для використання в якості морського палива, – повідомляє H2 View.

Тромсе має прекрасні умови для отримання зеленої електроенергії – за рахунок гідроенергетики та берегового вітру, й ідеально підходить для виробництва екологічно чистого палива. На судноплавство щорічно припадає величезна кількість викидів вуглецю, і Тромсе, північний центр рибальства та вантажних перевезень Норвегії, має намір максимально декарбонізувати свою діяльність.

На даний час проєкт зі створення установки для виробництва екологічно чистого морського палива знаходиться на стадії техніко-економічного обґрунтування. Передбачається, що комерційна експлуатація установки почнеться у 2025 році.

«З наявним надлишком електроенергії від поновлюваних джерел енергії, великою інноваційною морською та рибною галуззю, а також компетентною робочою силою в промисловості, у Тромсе є всі необхідні складові для успіху», – сказав виконавчий голова Magnora ASA Торстейн Саннесс.