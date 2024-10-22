Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 22 по 24 жовтня 2024 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

22 жовтня

У вівторок, 22 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

23 жовтня

У середу, 23 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: магнітна буря стрес здоров'я Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ
У столиці зростає кількість хворих на грип і Covid-19
Вчора, 12:47
У ХХІ столітті переважна кількість випадків онкозахворювань більше не є смертельним вироком, як це було ще сто років тому
Рак, війна та гроші: що змінилося у лікуванні онкології? Здоров’я нації
14 жовтня, 20:30
Активність Сонця з 13 по 15 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
13 жовтня, 08:28
Північне сяйво виникло внаслідок спалаху 8 жовтня на Сонці
Над Україною з’явилося північне сяйво (фото)
10 жовтня, 20:48
Активність Сонця з 10 по 12 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
10 жовтня, 07:48
Дитячий садочок всередині автобуса
​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
6 жовтня, 21:34
4 жовтня Вавілова дізналася про втрату дитини, а 5 жовтня їй зробили операцію
Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину
6 жовтня, 20:02
Стрес став частиною буденого життя європейців
Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику
1 жовтня, 16:13
Активність Сонця з 23 по 25 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
24 вересня, 06:09

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані
Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
Лікарі нагадують: спалювання відходів сухої рослинності – серйозна загроза для здоров’я людей
Лікарі нагадують: спалювання відходів сухої рослинності – серйозна загроза для здоров’я людей
На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони
На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони
Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна
Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
17K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
6401
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК
6331
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
6087
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС

Новини

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Вчора, 05:47

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua