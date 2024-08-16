Японія змінює сонячні панелі, адже має нову альтернативу

Японський матеріал дасть змогу скоротити витрати на технічне обслуговування сонячних батарей і зробить їх більш безпечними

Японія змінює традиційні сонячні батареї заради новинки, яка може дати до 30 років безкоштовної нескінченної енергії вдома

Японія поклала край традиційним сонячним панелям і представила свій новий винахід. Компанія Canon запропонувала захисне покриття для пероскітних сонячних батарей, які складуть конкуренцію кремнієвим фотоелементам. Про це пише видання Ecoticias.

Японія концентрує свої зусилля на виробництві перовскітних панелей і у компанії Canon є технологія, що дає змогу подвоїти термін їхньої служби. Про те, як вона працює, розповіли журналісти.

Новий матеріал Canon є напівпровідниковим і захищає шар перовскіту (перовскітні сонячні панелі – клас плівкових сонячних елементів. Основним компонентом є тонкий шар із гібридного матеріалу – йодиду свинцю метиламонію, – «Главком»). Японська компанія обіцяє подвоїти термін служби сонячних панелей наступного покоління, щоб скласти конкуренцію Китаю. Матеріал буде використовуватися для захисту пошкоджених шарів за впливу вологи і тепла і тим самим продовжить термін служби перовскітних осередків на 20-30 років.

Товщина захисного шару становитиме від 100 до 200 нанометрів. Попри такий мізерний показник, матеріал дасть змогу скоротити витрати на технічне обслуговування сонячних батарей, що призведе до зниження витрат і підвищення безпеки під час використання перовскітних панелей. На ефективність фотоелементів це не впливає, оскільки Canon гарантує, що її новий матеріал має напівпровідникові властивості.

Canon планує цього року надати зразки свого захисного покриття на заводи з виробництва перовскітних панелей. Випускати їх масово планують у 2025 році.

Передбачається, що потужність перовскітних сонячних елементів досягне 38,3 ГВт до 2024 року, і 84,2 ГВт до 2050 року, що перевищить поточну потужність звичайних сонячних панелей у 70 ГВт.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.