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    У Швеції створено першу у світі молекулу-транзистор

    нова енергія
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    Молекула вуглеводню візьме на себе функції транзистора - У Швеції створено першу у світі молекулу-транзистор

    Молекула вуглеводню візьме на себе функції транзистора

    Фото: sundries.com.ua

    Винахід дозволить створювати електричні компоненти розміром кілька нанометрів

    Шведським ученим вдалося виготовити просту молекулу вуглеводню з функцією логічного вентиля, на зразок тих, що забезпечують роботу транзисторів. Це відкриття дозволяє наблизитися до створення електричних компонентів розміром кілька нанометрів, – повідомляє Science Daily.

    «Ми розробили просту молекулу вуглеводню, яка змінює форму і при цьому перетворюється з непровідної електричний потенціал на провідної. Секретом успіху стало створення в молекулі так званого антиароматичного кільця, і вона стала здатна приймати та передавати електрони», – сказав один із дослідників Деніел Странд.

    За його словами, у цьому сенсі властивості молекули аналогічні до транзистора. Унікальність у її простоті. Молекула складається тільки з атомів вуглецю та водню, тому виробляти її штучним шляхом не складає труднощів.

    Відкриття шведських хіміків означає, що тепер можна замислитись над розробкою електричних перемикачів та нових механічних систем у масштабі однієї молекули. «Це відкриває неймовірні можливості. Можна уявити енергоефективні комп'ютерні архітектури, а в майбутньому, можливо, й електричні машини молекулярного масштабу», – робить висновок Странд.

    Нагадаємо, що деформуючи певним чином графен (плоскі кільця атомів вуглецю) англійські вчені отримали 2021 року новий транзистор. Їхній винахід відкриває нові перспективи мініатюризації електроніки: мікрочіп з такими транзисторами був би в 100 разів меншим від звичайного.

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    Теги: Швеція електроенергія технології
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    У Швеції створено першу у світі молекулу-транзистор