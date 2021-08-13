Уряд провалив всі взяті зобов’язання перед інвесторами в «зелену» енергетику, – експерт

Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі

«З початку року уряд прийняв відразу два рішення, які порушують зобов’язання перед інвесторами», – Бондарчук

Кабінет Міністрів не виконав взяті на себе зобов’язання щодо розвитку відновлюваних джерел енергії.

Про це заявив Іван Бондарчук, керівник практики енергетики та природних ресурсів в юридичній групі LCF.

«Уряд провалює виконання практично усіх взятих на себе зобов’язань перед інвесторами ВДЕ. За таких обставин енергетика є однією з найбільш проблемних та непередбачуваних галузей для міжнародних інвестицій», – наголосив експерт.

За його словами, з початку року уряд прийняв відразу два рішення, які порушують зобов’язання перед інвесторами і ставлять під сумнів подальший розвиток відновлюваних джерел енергії.

Це перегляд формули, за якою розраховуються компенсації, що сплачують виробники ВДЕ за небаланси і ініціатива запровадити незаконний акциз на «зелену» енергію в розмірі 3,2%.

«Втім, виправлення ситуації повністю знаходиться в руках уряду, який має всі необхідні інструменти для цього», – додав юрист.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

Уряд порушив зобов’язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Окрім того Кабінет міністрів планує ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.