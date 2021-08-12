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    Введення нового акцизу на «зелену» енергію. Профільні асоціації зробили спільну заяву

    нова енергія
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    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі - Введення нового акцизу на «зелену» енергію. Профільні асоціації зробили спільну заяву
    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі

    «Введення акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою», – Європейсько-українське енергетичне агентство

    Намір уряду запровадити новий акцизний податок для електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, є грубим порушенням чинного законодавства і міжнародних зобов’язань України.

    Про це йдеться в спільній заяві директора Європейсько-українського енергетичного агентства (ЕУАЕ) Олександри Гуменюк та голови Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрія Конеченкова під час робочої наради з головою комітету Верховної ради з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

    «Введення акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 Закону України «Про альтернативні джерела енергії». Це погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників електричної енергії з ВДЕ, оскільки призведе до збільшення розміру податкових зобов'язань, що повинні сплачуватись такими виробниками «зеленої» енергії, та фактичного вилучення частини їх доходу», – йдеться в повідомленні ЕУАЕ.

    На робочій зустрічі з депутатами податкового комітету провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики виступили категорично проти введення акцизу на «зелену» енергію у розмірі 3,2%.

    Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі. Уряд порушив зобов’язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

    Окрім того Кабінет міністрів планує ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

    Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

    Теги: енергетика уряд альтернативна енергетика
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    Введення нового акцизу на «зелену» енергію. Профільні асоціації зробили спільну заяву