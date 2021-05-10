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    Водневі автобуси Шотландії з січня запобігли викиду 170 тонн вуглекислого газу

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    Двоповерховий автобус на водневих паливних елементах Wrightbus на презентації в Абердіні &nbsp; - Водневі автобуси Шотландії з січня запобігли викиду 170 тонн вуглекислого газу

    Двоповерховий автобус на водневих паливних елементах Wrightbus на презентації в Абердіні

     

    Фото: h2-view.com

    Це еквівалентно зняттю з рейсів сорока звичайних дизельних автобусів

    Перший в світі парк двоповерхових автобусів з водневими двигунами виробництва північноірландській компанії Wrightbus з моменту запуску в експлуатацію на початку 2021 року запобіг викиду в атмосферу 170 тонн вуглекислого газу, – повідомляє H2 View. Британія Шотландія

    П'ятнадцять водневих автобусів були поставлені в шотландське місто Абердін в січні, за цей час вони пройшли відстань понад 160 тис км. Інноваційним автобусним парком управляє муніципальна компанія First Aberdeen.

    Як говориться в спільній заяві міської ради Абердіна і керівництва компанії First Aberdeen, скорочення викидів вуглекислого газу на 170 тонн еквівалентно зняттю з маршрутів сорока автобусів, які працюють на дизельному паливі. Треба відзначити, що Абердін виробляє власний екологічно чистий водень для автобусів Wrightbus.

    «Водіям і пасажирам дуже подобаються нові водневі автобуси, плавна і безшумна подорож вулицями міста – просто задоволення. Але найбільше приємно усвідомлювати, що ми робимо все можливе, щоб допомогти захистити планету», – сказала водій водневого автобуса компанії First Aberdeen Мішель Томсон.

    «Позбавлення від вуглецевого сліду в великих масштабах – нелегке завдання, але ми прагнемо до постійного прогресу і пишаємося тим, що є лідером у транспортній галузі з компанією First Aberdeen. Вона втілила в життя наше спільне бачення громадського транспорту з низьким рівнем викидів», – сказав, у свою чергу, співголова міської ради Абердіна Дуглас Ламсден.

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    Теги: Шотландія автопарк місто водень
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