Вісім членів екіпажу буксира «Байкал» були евакуйовані на борт криголаму «Владивосток»

Один член екіпажу вважається зниклим безвісти

У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал». Екіпаж намагався евакуюватися за допомогою криголама. Про це повідомляє Західно-Сибірська транспортна прокуратура РФ.

Як зазначається, 4 червня, близько 20:00, у Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду відбулося перекидання буксира «Байкал», що належить ТОВ «СП Термінал».

«Вісім членів екіпажу евакуйовано на борт криголаму «Владивосток», один вважається зниклим безвісти», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають російські прокурори, на місці події проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою за фактом НП організовано перевірку.

Карське море омиває північні береги Росії, розташоване між островами Нова Земля, Земля Франца-Йосифа та архіпелагом Північна Земля. Море порівняно неглибоке: переважна глибина 30-100, максимальна – 600 м. Площа водної акваторії становить 880 тис. кв. км.

Раніше повідомлялося, що налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор».