У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
Один член екіпажу вважається зниклим безвісти
У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал». Екіпаж намагався евакуюватися за допомогою криголама. Про це повідомляє Західно-Сибірська транспортна прокуратура РФ.
Як зазначається, 4 червня, близько 20:00, у Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду відбулося перекидання буксира «Байкал», що належить ТОВ «СП Термінал».
«Вісім членів екіпажу евакуйовано на борт криголаму «Владивосток», один вважається зниклим безвісти», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають російські прокурори, на місці події проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою за фактом НП організовано перевірку.
Раніше повідомлялося, що налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор».
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