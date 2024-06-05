Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
Вісім членів екіпажу буксира «Байкал» були евакуйовані на борт криголаму «Владивосток»
фото: з відкритих джерел

Один член екіпажу вважається зниклим безвісти

У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал». Екіпаж намагався евакуюватися за допомогою криголама. Про це повідомляє Західно-Сибірська транспортна прокуратура РФ.

Як зазначається, 4 червня, близько 20:00, у Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду відбулося перекидання буксира «Байкал», що належить ТОВ «СП Термінал».

«Вісім членів екіпажу евакуйовано на борт криголаму «Владивосток», один вважається зниклим безвісти», – йдеться у повідомленні.

У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал» фото 1

Як зазначають російські прокурори, на місці події проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою за фактом НП організовано перевірку.

Карське море омиває північні береги Росії, розташоване між островами Нова Земля, Земля Франца-Йосифа та архіпелагом Північна Земля. Море порівняно неглибоке: переважна глибина 30-100, максимальна – 600 м. Площа водної акваторії становить 880 тис. кв. км.

Раніше повідомлялося, що налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор».

Читайте також:

Теги: корабель росія аварія море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новинський та Феофіл ІІІ
Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха
1 червня, 19:26
Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю
Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях
29 травня, 20:01
Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії
Чи може Україна бити по території РФ західною зброєю? Заява МЗС Польщі
25 травня, 12:44
Генерал-лейтенант Вадим Шамарін (праворуч)
У Росії арештували заступника начальника Генштабу ЗС РФ
23 травня, 10:50
США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
18 травня, 06:40
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
Кінець ганьби, яка тривала 20 років. Як у Києві зносили скандальний МАФ Московської церкви (фото) Тема дня
17 травня, 09:07
Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років
Путін знайшов нову посаду Патрушеву
14 травня, 14:07
Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги
Росія піднімає ставки перед виборами у Європі
8 травня, 21:30
Глави іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна
Сім країн ЄС планують взяти участь в «інавгурації» Путіна – Reuters
7 травня, 03:50

Соціум

У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних
Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних
Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись
Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись
У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян
У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
57K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
33K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
25K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
21K
Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката
17K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок

Новини

Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua