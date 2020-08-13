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    Політика

    Зеленський призначив двох нових послів

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    Володимир Зеленський призначив двох нових послів - Зеленський призначив двох нових послів
    Володимир Зеленський призначив двох нових послів

    Зеленський призначив послів України в Мексиці і Барселоні

    Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у двох країнах.

    Про це йдеться в указах президента № 316/2020 і № 317/2020.

    Першим указом Зеленський призначив Оксану Драмарецьку новим послом України в Мексиці. До цього вона була генеральним консулом України в Барселоні (Іспанія).

    Також Зеленський призначив Руслана Німчинського новим послом України на Кіпрі. У 2015—2019 роках він був тимчасово повіреним у справах України в Росії, а з 2019 року працював на посаді директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 липня призначив колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

    Раніше Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

    Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).

    МЗС Іспанія Володимир Зеленський президент
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