Зеленський призначив двох нових послів



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Володимир Зеленський призначив двох нових послів

Зеленський призначив послів України в Мексиці і Барселоні

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів України у двох країнах.

Про це йдеться в указах президента № 316/2020 і № 317/2020.

Першим указом Зеленський призначив Оксану Драмарецьку новим послом України в Мексиці. До цього вона була генеральним консулом України в Барселоні (Іспанія).

Також Зеленський призначив Руслана Німчинського новим послом України на Кіпрі. У 2015—2019 роках він був тимчасово повіреним у справах України в Росії, а з 2019 року працював на посаді директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 липня призначив колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

Раніше Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).