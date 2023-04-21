Бомба прорізала асфальт і вибухнула: повне відео удару по Бєлгороду

Бомба увійшла у землю на проїжджій частині

У мережі опублікували нове відео падіння авіаційної бомби з російського літака Су-34 у російському Бєлгороді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео видно, як бомба увійшла у землю на проїжджій частині, а через деякий час вибухнула.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, учора ввечері, 20 квітня, у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.