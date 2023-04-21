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Бомба прорізала асфальт і вибухнула: повне відео удару по Бєлгороду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бомба прорізала асфальт і вибухнула: повне відео удару по Бєлгороду
фото скріншот відео

Бомба увійшла у землю на проїжджій частині

У мережі опублікували нове відео падіння авіаційної бомби з російського літака Су-34 у російському Бєлгороді.

На відео видно, як бомба увійшла у землю на проїжджій частині, а через деякий час вибухнула.

Нагадаємо, учора ввечері, 20 квітня, у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Теги: вибух авіація Міноборони Міноборони РФ відео Бєлгород

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