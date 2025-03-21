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Священник-блогер розповів про найбільш дивні забобони, які чув від парафіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Священник-блогер розповів про найбільш дивні забобони, які чув від парафіян
Олексій Філюк розвінчує у своїх соцмережах різні церковні забобони
фото з відкритих джерел

Олексій Філюк розповів про запитання, які йому найчастіше ставлять парафіяни

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями, поділився випадками забобонів, які чув від парафіян. Він наголошує, що багато марновірств походять із російської православної традиції. Про це Олексій Філюк зазначив в інтерв'ю «Главкому».

Серед церковних забобонів, у які досі вірять деякі люди, є переконання, що дитина не матиме ангела-охоронця, якщо її назвати іменем, якого немає в церковному календарі. Священник пояснив, звідки це береться: «Російські православні забобони і не більше. Кожна людина, яка народилася, має ангела-охоронця».

Також Олексій Філюк розповів про запитання, які йому найчастіше ставлять парафіяни: «Сьогодні мене запитали, хто має мити покійника (сміється). А я кажу: та я приїду та й вам помию шваброю. Інколи мене питають заради сміху, чи можна пукати в церкві, якщо носиш коротку спідницю».

До того ж священник Тернопільської єпархії ПЦУ згадав випадок, коли до нього звернулася дівчина з проханням переконати її батька не носити обручку після смерті дружини. Він відповів, що немає жодних причин забороняти це.

«Іншого разу дівчина просила відмовити її батька носити обручку, бо мама померла. Відповів їй, що хай тато носить, якщо хоче», – зауважив Олексій Філюк.

Раніше священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк веде свої соцмережі з проповідями із 2016 року, а впізнаваності здобув завдяки відеороликам зі спростуваннями різноманітних церковних забобонів. У розмові з «Главкомом» Олексій Філюк розповів – спілкуватися з парафіянами священник може і онлайн, а його авторитету інтернет насправді не загрожує.  

На думку Олексія Філюка, священнослужитель, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним: «Треба просто бути собою й працювати на результат».

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Теги: церква Українська православна церква українці православна церква священник

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