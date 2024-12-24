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У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради
Андрющенко: Сьогодні зранку в Бердянську у по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка
фото: Тelegram / Андрющенко Time

Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога

У тимчасово окупованому місті Бердянськ на Запоріжжі вранці 24 грудня невідомі підірвали автівку, в якій міг бути голова окупаційної ради Василь Нечет. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

«Сьогодні зранку в Бердянську у по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка. Постраждалого від вибуху забрала швидка допомога. Попередньо, на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет», – написав Андрющенко.

У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради фото 1
фото: Тelegram / Андрющенко Time

За його словами, до окупації міста Нечет завідував будинком культури «Нафтохімік», а під час захоплення міста армією РФ перейшов на бік ворога, брав активну участь у становленні окупаційної влади. Також, як зазначає Андрющенко, Нечет вступив до лав російської провладної політичної партії «Єдиної Росії» та був призначений головою окупаційної ради – очолив так звану «міську раду депутатів Бердянська».

У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради фото 2
фото: Тelegram / Андрющенко Time

«Він підозрюється Нацполіцією України у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – колабораційної діяльності», – наголошує Андрющенко. Наразі деталі події уточнюються.

До слова, не так давно у тимчасово захопленому Бердянську у середу, 2 вересня, підірватли автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Авто зрадника підірвали біля шостого будинку на вулиці Красних Партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту, зазначає ГУР. За даними розвідки, Ломейко в момент вибуху знаходився в машині.

Також 1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. «У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у тимчасово окупованому Донецьку вибухнув позашляховик. У ньому був начальник Оленівської колонії. Внаслідок вибуху відомо про двох постраждалих. За даними російських ЗМІ, йдеться про чоловіка та жінку.

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Теги: Міноборони партії автомобіль Telegram Порту населення радник Бердянськ

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