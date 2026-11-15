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15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 15 листопада 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства, а у світі – Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні та Всесвітній день переробки. Православні вшановують пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва, а сьогодні розпочинається Різдвяний піст. До кінця року залишається 46 днів. 

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День працівників сільського господарства

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Щороку третьої неділі листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства – професійне свято аграріїв, переробників і всіх, хто працює в агропромисловому комплексі. У 2026 році воно припадає на 15 листопада. До цього часу основні польові роботи вже завершені, тож господарі можуть підбити підсумки сезону: зібрати врожай, відрахуватися перед партнерами й відпочити.

Аграрна галузь належить до ключових для української економіки: вона дає роботу мільйонам людей і забезпечує значну частину експорту. Війна завдала їй величезних збитків: частину земель окупували або замінували, склади й техніку знищують обстріли. Попри це, фермери продовжують сіяти й збирати врожай, нерідко під загрозою ударів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Третьої неділі листопада світ відзначає Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод – день ООН, що нагадує про людей, які загинули або отримали травми на дорогах. Щороку в аваріях гине понад мільйон людей, і значну частину серед них становлять молоді люди віком від 15 до 44 років. Свято закликає до безпечної поведінки водіїв і пішоходів, ремінів безпеки, дотримання швидкісного режиму та підтримки родин постраждалих.

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні

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15 листопада відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Його започаткувала 1981 року міжнародна організація PEN International, щоб привернути увагу до долі письменників, журналістів і поетів, яких переслідують, ув'язнюють чи піддають насильству за свободу слова. Для України ця тема болюча: українські письменники, журналісти й громадські активісти, зокрема з окупованого Криму, опинилися за ґратами в Росії.

Всесвітній день переробки

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15 листопада відзначають Всесвітній день переробки, або вторинної переробки. Свято привертає увагу влади, бізнесу й громадськості до проблеми відходів. Сортування сміття, повторне використання матеріалів і відмова від одноразового пластику допомагають зменшити навантаження на довкілля.

Релігійні свята та їхня історія

Початок Різдвяного посту

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15 листопада за новим церковним календарем (ПЦУ й УГКЦ) розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів, до 24 грудня, тобто до Святвечора. В народі його називають Пилипівкою. Це час духовного й тілесного очищення, молитви й стриманості, покликаний підготувати віруючих до гідної зустрічі Різдва. Віряни, які постять, утримуються від м'яса, молочних продуктів і яєць, а в окремі дні дозволяють собі рибу. Піст суворіший у середу й п'ятницю. Головне завдання посту – не лише дієта, а й молитва, милосердя та примирення з близькими. У перший день посту прийнято допомагати нужденним: нагодувати голодного або подати милостиню.

День святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

15 листопада православна церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва, які жили в Едесі – давньому місті на території сучасної Шанлиурфи (Туреччина). Гурій і Самон були проповідниками, яких схопили під час гонінь на початку IV століття за імператора Діоклетіана. Їх піддали тортурам і стратили. Авів, диякон і учень Гурія та Самона, був заарештований пізніше й спалений за вірність Христові.

У православній традиції цих святих шанують як покровителів родини та шлюбу. До них моляться про лад у стосунках, про сімейний затишок, а незаміжні – про щасливу долю. Гурія також просять про зцілення від зубного болю. 

Преподобний Паїсій Величковський

Цього ж дня церква вшановує преподобного Паїсія Величковського – українського чернечого наставника й письменника, який народився 1722 року в Полтаві в родині священника. Він навчався в Київській академії, а згодом пішов до монастиря, жив на Афоні, потім у Молдавії. Паїсій відомий як перекладач і видавець церковнослов'янського «Добротолюбія» – збірника текстів про молитву й духовне життя, який вплинув на православну традицію в Україні та за її межами. Помер Паїсій 1794 року.

Народні вірування та прикмети

У народі 15 листопада називали «Гурієвські обереги», вірячи у силу молитви цього дня для захисту родини.

  • Випав сніг цього дня – він довго не розтане і пролежить до весни.
  • Хмари пливуть низько – морози вдарять швидко і будуть сильними.
  • Якщо цього дня сильний вітер – до швидкого приходу сніжної та холодної зими.

Традиція посту: У перший день Різдвяного посту заведено допомагати нужденним: нагодувати голодних, подати милостиню.

Що не можна робити сьогодні

  • Гніватися, сваритися, лінуватися й впадати у відчай.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто просить.
  • Влаштовувати галасливі застілля – день присвячений початку посту.
  • Обговорювати чужі сімейні проблеми: за повір'ям, це може повернутися втратами.

Історичні події

  • 1492 рік – Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;
  • 1837 рік – публікують систему стенографії;
  • 1881 рік – патент на повітроплавальний снаряд отримує Олександр Можайський;
  • 1884 рік – у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стає одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;
  • 1887 рік – Карл Гесснер отримує патент на цинкову батарейку;
  • 1889 рік – у Бразилії внаслідок військового перевороту повалюють імператора Педру II, країна стає республікою;
  • 1904 рік – отримано патент на бритву зі змінними лезами;
  • 1918 рік – розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;
  • 1919 рік – за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;
  • 1920 рік – у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;
  • 1940 рік – понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);
  • 1945 рік – в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;
  • 1957 рік – відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;
  • 1960 рік – в море виходить перший американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту;
  • 1971 рік – фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;
  • 2004 рік – на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України – Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

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Теги: свята релігія традиції свято календар Україна

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