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У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
фото з відкритих джерел

Тунберг засудили через непокору наказу поліції 

У Швеції суд визнав винною в непокорі кліматичну активістку Грету Тунберг. Як зазначається, вона не виконала наказ поліції покинути кліматичний протест у південному місті Мальме 19 червня. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 24 липня, Тунберг засудили до сплати штрафу.

Тунберг була серед групи протестувальників, які заблокували дорогу для нафтових вантажівок в гавані Мальме. Її звинуватили в тому, що вона не пішла, коли поліція наказала їй це зробити.

29 червня після підриву росіянами Каховської ГЕС Тунберг разом із іншими учасниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії приїхала в Київ та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг показала середній палець депутатам Європарламенту.

Раніше повідомлялося, що поліція Норвегії сьогодні, 1 березня, затримала відому шведську екоактивістку Грету Тунберг під час демонстрації в Осло. 

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Теги: наказ протест поліція подарунок

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