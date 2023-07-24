У Швеції відбувся суд над екоактивісткою Гретою Тунберг
Тунберг засудили через непокору наказу поліції
У Швеції суд визнав винною в непокорі кліматичну активістку Грету Тунберг. Як зазначається, вона не виконала наказ поліції покинути кліматичний протест у південному місті Мальме 19 червня. Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 24 липня, Тунберг засудили до сплати штрафу.
Тунберг була серед групи протестувальників, які заблокували дорогу для нафтових вантажівок в гавані Мальме. Її звинуватили в тому, що вона не пішла, коли поліція наказала їй це зробити.
29 червня після підриву росіянами Каховської ГЕС Тунберг разом із іншими учасниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії приїхала в Київ та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг показала середній палець депутатам Європарламенту.
Раніше повідомлялося, що поліція Норвегії сьогодні, 1 березня, затримала відому шведську екоактивістку Грету Тунберг під час демонстрації в Осло.
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