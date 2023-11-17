17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

17 листопада відзначається Міжнародний день студентів та Всесвітній день передчасно народженої дитини. Віряни вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

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Міжнародний день студентів

Свято всіх студентів в Україні відзначають так, як і в більшості країн світу – 17 листопада. Історія сучасного святкування почалася в Чехословаччині під час Другої світової війни, пов'язана з трагічними подіями.

28 жовтня 1939-го в окупованій Чехословаччині празькі студенти і викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Окупанти розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал. Похорони Яна пройшли 15 листопада 1939-го і переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були арештовані.

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17 листопада війська рано вранці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили в катівнях в'язниці в празькому районі Рузине. Всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

Саме на честь цих подій та задля вшанування пам'яті молодих людей на Світовому конгресі визнали 17 листопада Днем студентів. В Україні цю дату офіційно заснували президентським указом 1999 року.

День студента позиціонується як свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Адже саме студентство в усі часи було активною, подекуди радикальною, рушійною силою, яка могла змінювати державний лад та чинити революцію.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Щорічно 17 листопада людство відзначає Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ідея цього дня з’явилася у 2008 році, ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим.

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У 2009 році вперше відзначено цей день, проте з іншою назвою: «Міжнародний день поінформованості про недоношеність». Вже на наступний рік коло організацій-учасників цієї події значно розширилося, тому було вирішено зробити подію міжнародною та змінити у 2011 році назву на «Всесвітній день недоношених дітей».

З кожним роком увага до теми передчасно народжених дітей та увага до події зростає: більше сотні країн та мільйони людей на всій планеті об’єднуються заради розв’язання проблеми недоношеності.

Яке сьогодні релігійне свято

17 листопада в церковному календарі – День святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Він походив зі знатної та забезпеченої родини, а виховували його в язичницьких традиціях. Одного разу він із братом поїхав до Палестини, де почув проповідь християнського вчителя та став його учнем. Пізніше Григорій охрестився.

Григорій захищав знедолених та бідних. Відомий тим, що вмів гарно нести Слово Боже. Завдяки його проповідям багато людей прийняло християнство. Григорій написав багато творів, серед яких п’ять богословських промов, відомих як «Богословський цикл».

Що не можна робити цього дня

Краще тяжко не працювати.

Не варто вирушати у далеку дорогу.

Не варто сваритися з рідними і близькими.

Не можна байдикувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні є мороз, то буде холодна зима.

Яка погода буде цього дня, така буде і взимку.

Якщо на дворі похмуро, то взимку буде мало сонячних днів.

Пам’ятні події 17 листопада

1663 – укладені т. зв. «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.

1804 – Засновано університет у Харкові.

1869 – в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.

1913 – Панамським каналом проходить перше судно.

1921 – закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, полонених було розстріляно під Базаром

1939 – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори.

1948 – введено в експлуатацію газопровід Дашава – Київ, діаметром 500 мм і завдовжки 509 км. Офіційний день заснування «Київтрансгазу».

1964 – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.

1966 – у ніч з 16 на 17 листопада 1966 р. зареєстрований найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.

1969 – В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.

1970 – Після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції «Місяць-17» в подорож по супутнику Землі вирушає «Місяцехід-1».

1971 – Військовий переворот в Північній Ірландії.

1989 – Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася «оксамитова революція», що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

1994 – Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР «Про виконання Постанови Верховної Ради України «Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим»»).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія.