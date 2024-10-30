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Кремль відреагував на чутки про переговори між Україною та РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кремль відреагував на чутки про переговори між Україною та РФ
Financial Times повідомило, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі
фото: «РИА Новости»

Пєсков назвав матеріал Financial Times «вкидом»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення видання Financial Times про те, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Під час брифінгу Пєсков назвав зазначений матеріал Financial Times «вкидом».

«Зараз дуже багато вкидів, які не мають відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають», – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перемовини з Росією можуть відбутися в Індії. А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона буде готова залучити Росію до другого Саміту миру, заручившись підтримкою країн глобального Півдня. 

Раніше Зеленський заявив, що якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни.

Тим часом міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив глава держави, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Теги: переговори Україна росія війна

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