Українці витратили більше 91 млн грн на книжки: інтернет-книгарні стали фаворитами серед молоді

Програма «єКнига» вийшла на стабільний темп – близько трьох тисяч нових заяв щотижня

Станом на 1 липня 2025 року молоді українці віком 18 років витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми «єКнига». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут книги.

Загалом з початку 2025 року 18-річні громадяни України, як ті, що перебувають в країні, так і за кордоном, придбали книжок на 91 533 898,18 грн. Держава надає фінансову підтримку на купівлю книжок українською мовою у паперовому, електронному та аудіоформаті.

Молоді жінки більше за чоловіків користуються програмою. Згідно з статистикою, 64,9% користувачів, які активували та витратили кошти за програмою, становлять молоді жінки, тоді як чоловіки – 35,1%.

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Найбільша частка витрат припала на інтернет-книгарні – 62,18% від загальної суми, що становить 56 912 213,33 грн.

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Водночас, 277 стаціонарних книгарень по всій Україні також отримали значну суму – 34 613 193,85 грн, що становить 37,82% витрат за програмою.

Після активного старту програми у січні та лютому, коли надходила велика кількість заявок, починаючи з березня 2025 року програма вийшла на стабільний темп – близько 3 000 нових заяв щотижня.

Проте, близько 20,12% учасників програми отримали гроші на картку, але не скористалися можливістю придбати книжки.

Нагадаємо, відомий британський мотиваційний оратор і автор Джим Ловлесс, який мав виступити у Києві 25 липня, скасував свій візит до України. Це сталося через погіршення безпекової ситуації та запроваджені обмеження воєнного стану.

До слова, російські загарбники під час атаки на Київ 4 липня повністю знищили склад видавництва «Наш Формат». Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення становлять не більш ніж $100 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власника Владислава Кириченка в коментарі Forbes.

За словами Кириченка вибуховою хвилею та уламками було зруйновано фасад будівлі, в якій розташовувався склад видавництва. Книжок майже не втратили, оскільки вони були в коробках. «Якісь 5% книг підмокли, а таких, щоб згоріли, практично немає», – зазначає він.