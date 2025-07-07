На Алеї захисників України відкрито пам’ятний знак «Військово-Морські Сили» (фото)

Гнатов: «ВМС сьогодні – це твердий і беззаперечний аргумент того, що Україна була, є і буде морською державою»

Командування Військово-морських сил ЗСУ та платформа Культурні сили відкрили новий пам’ятний знак на Алеї захисників України. Він став п'ятим знаком на цій Алеї, що знаходиться біля Арки Свободи українського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командування Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, щр на знаку, який виготовлено із нержавіючої сталі, зображено човен та хвилі, які несуть його вперед. Це сюжет, який передає бойову міць військового корабля, посилену енергією водної стихії. Поверхня таблички – до блиску відполірований метал. Контури зображення виконані лазерним гравіюванням із заглибленнями, заповненими чорною фарбою.

Новий пам’ятний знак став п'ятим на Алеї захисників України, що знаходиться біля Арки Свободи українського народу фото:ВМС ЗС України

«ВМС сьогодні – це твердий і беззаперечний аргумент того, що Україна була, є і буде морською державою. Я пишаюся тим, що отримав досвід служби у військових частинах Військово-морських сил України. Я пишаюся, що плече до плеча з морськими піхотинцями бився із ворогом», – сказав під час відкриття генерал-майор Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Освячення пам’ятного знаку «Військово-Морські Сили» фото:ВМС ЗС України

Урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знаку «Військово-Морські Сили» фото: ВМС ЗС України

«Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа нагадає, що прапору ВМС вже 107 років. Він і тепер на щоглах та флагштоках наших кораблів. Це ще раз підкреслює, що Україна не народилася вчора. ВМС разом із Силами оборони вигнали противника із північної частини Чорного моря, примусили противника вивести всі кораблі із тимчасово окупованого Криму, забезпечили мирне судноплавство і роблять все, щоб захистити нашу державу, наших громадян і наше Чорне море», – додав він.

Пам’ятний знак «Військово-Морські Сили» фото:ВМС ЗС України

Урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знаку «Військово-Морські Сили» фото: Армія Інформ

За словами Неїжпапи, ВМС сьогодні – це не лише кораблі. Це і морська піхота і річковий флот, і морська авіація, і безпілотні системи, які творять нову історію війни на морі. Як і багато інших підрозділів, які входять до складу ВМС.

Під час урочистого відкриття пам’ятного знаку «Військово-Морські Сили» фото:ВМС ЗС України

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, 6 липня з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ. Довжина найбільшого прапора захисників українського моря сягнула 35 м, а ширина – 19,8 м. Таким чином було встановлено національний рекорд.

Шороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня.

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.