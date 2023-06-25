94-річний Патріарх Філарет відвідав книжкову виставку (фото)

Предстоятель УПЦ Київського патріархату мав розмову з секретарем РНБО Олексієм Даніловим

24 червня Патріарх Філарет відвідав ХІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у Києві. Він поспілкувався з видавцями та авторами, чимало з яких є учасниками російсько-української війни. Також предстоятель УПЦ Київського патріархату мав розмову з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим. Про це повідомила пресслужба Київської патріархії.

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Як відомо, 94-річний Патріарх Філарет сам є активним перекладачем і видавцем. Зокрема, він переклав на українську мову та видав Біблію, понад сто томів святоотцівської, богослужбової літератури. Патріарх також є власником великої бібліотеки, частину з якої свого часу передав в Київську православну богословську академію в особистий фонд. І цього разу Святійший також поповнив свою бібліотеку новими книгами.

Філарет – український православний церковний діяч, архієрей, Патріарх Української православної церкви Київського патріархату фото: пресслужба Київської патріархії

«Книга, то мудрість. Дуже добре, що інтернет не витіснив книгу. Українці завжди були націю, яка багато читає, яка має давні традиції книговидання. Саме монастирі були її осередками. Дуже приємно, що в час війни стільки людей цікавляться книгами, купують їх. Важливо, що вони пишуться та видаються українською умовою. Через те, що є незалежна українська держава, видаються книги, утверджуватиметься і наша мова. Хочу подякувати авторам, видавцям і організатором фестивалю за їх працю на благо української культури та літератури», – сказав Патріарх.

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Патріарх Філарет відвідав «Книжковий Арсенал» фото: пресслужба Київської патріархії

До слова, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідав «Книжковий арсенал». Вони придбали чимало книжок, серед яких – про те, як засинати і прокидатися із задоволенням.