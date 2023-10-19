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19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня відзначається День вирішення конфліктів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто тримати відчиненими двері та вікна, бо можна впустити в дім біду

Сьогодні, 19 жовтня, відзначається Всеукраїнський день відповідальності людини, День вирішення конфліктів, Міжнародний день кредитних спілок. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла та священномученика Уара.

Всеукраїнський день відповідальності людини

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

19 жовтня в Україні відзначають День відповідальності людини. Свято має на меті підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина.

На державному рівні День відповідальності людини затвердили у 2021 році. Ініціатива встановлення цього дня належить Фонду родини Богдана Гаврилишина.

Богдан Гаврилишин є автором Декларації відповідальності людини – документу з 15 пунктів про відповідальність на усіх її рівнях.

Він помер 24 жовтня 2016 року, на 91-році життя. Гаврилишин був членом Римського клубу, Світової академії мистецтва та науки, Міжнародної академії менеджменту, почесним доктором у 7 університетах Канади та України.

У 2010 році він заснував свій власний благодійний фонд. Його місією була підготовка критичної маси молодих українців, які б на власному досвіді вивчали, як функціонують найкращі країни Європи, щоб утворити критичну масу людей, що трансформують Україну.

День вирішення конфліктів 

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічна подія, що припадає на третій четвер жовтня та підкреслює важливість мирних методів у вирішенні суперечок. Цей день нагадує про те, що конфлікти, хоча й неминучі в різних аспектах нашого життя, можна вирішувати, не вдаючись до агресії чи насильства.

День вирішення конфліктів був започаткований у 2005 році Асоціацією з вирішення конфліктів (A.C.R.). Основною метою його заснування було підвищення обізнаності про ненасильницькі способи вирішення конфліктів. 

Міжнародний день кредитних спілок

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день кредитних спілок відзначають в третій четвер жовтня з 1948 року. Вперше цей день відзначали 17 січня 1927 року за ініціативи американської Ліги кредитних спілок у Массачусетсі, США.

Мета заходів – підвищення обізнаності громадськості про роботу кредитних спілок та фінансової кооперації у світі. Організаторами свята виступають Всесвітня рада та Національна асоціація кредитних спілок

Яке сьогодні релігійне свято

19 жовтня церква вшановує святого пророка Йоіла та священномученика Уара.

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Святий пророк Йоіл був одним із дванадцяти малих пророків Старого Завіту.

Він описав страшне запустіння Єрусалима, яке спричинила навала саранчі, що знищила врожай і спричинила голод. Пророк закликав народ до покаяння і посту. Він також передбачив прихід Дня Господнього, коли Бог буде судити народи за їхні гріхи і благословляти своїх вірних.

Йоіл – перший біблійний пророк, що залишив після себе запис своїх проповідей (книга Йоіла).

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Святий мученик Уар жив у III-IV століттях, у Єгипті. Сам він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. Він таємно допомагав ув’язненим християнам, приносячи їм їжу і ліки.

Коли його викрили, він відмовився відступити від своєї віри і був жорстоко замучений. Уара шанують як заступника перед Богом за людей, які страждають від голоду і хвороб.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна вступати в конфлікти.
  • Не варто тримати відчиненими двері та вікна. Вважається, що так можна впустити біду в дім.
  • Краще не прати одяг цього дня.
  • Не можна в цей день відмовляти в милостині.

Народні прикмети

  • Якщо немає вітру, то буде похолодання.
  • Червоний захід сонця до погіршення погоди.
  • Якщо випав сніг, то через 40 днів його буде багато.
  • Якщо падає сніг і холодна погода, то буде пізня весна.

Пам’ятні події 19 жовтня

  • 1653 – для ведення переговорного процесу між обома державами в Гетьманщину з Москви вирушило велике посольство на чолі з боярином В. Бутурліним.
  • 1812 – Наполеон залишив Москву
  • 1813 – поразка армії Наполеона в «Битві народів» під Ляйпцігом.
  • 1918 – створена у Львові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.
  • 1943 – Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.
  • 1947 – почалося (19-21 жовтня) масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців у Сибір.
  • 1955 – радянські війська полишили територію Австрії.
  • 1956 – СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.
  • 1956 – Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.
  • 1961 – в Карлсруе, (ФРН), суд (8-19 жовтня), виніс вирок агенту КГБ Б. Сташинському, вбивці Л. Ребета i С. Бандери, та визнав відповідальними за організацію вбивств уряд СРСР i ЦК КПРС.
  • 1964 – авіакатастрофа Іл-62 в Белграді, загинула радянська військова делегація – від 23 до 33 людей, серед інших начальник Генерального штабу СРСР маршал Бірюзов Сергій Семенович.

Іменини

День ангела сьогодні святкують  Петро, Микола, Іван, Михайло, Дмитро, Павло, Фелікс, Сергій, Леонід.

Теги: Україна церква свято традиції свята

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