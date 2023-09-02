2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується починати жодних нових справ

2 вересня відзначається День закінчення Другої світової війни, Всесвітній день бороди, Міжнародний день бекону та Міжнародний день стерв'ятника. Віряни вшановують пам'ять мученика Маманта.

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День закінчення Другої світової війни

2 вересня світ відзначає День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на кораблі США «Міссурі» був підписаний акт про капітуляцію Японії, останньої держави з «осі» Берлін – Рим-Токіо. Друга світова війна ознаменувалася небаченими до її початку масовими вбивства та злочинами проти людства.

Всесвітній день бороди

Мало хто знає, що рослинність на обличчі потребує багато уваги та часу. Адже для того, щоб виглядати стильно та доглянуто, треба докласти чимало зусиль. Під час святкування всі представники сильної статі з бородою можуть взяти участь в численних акціях з нагоди свого свята.

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Точне походження свята невідоме, але є деякі докази того, що датські вікінги мали особливий день, присвячений прославленню бороди ще у 800 році нашої ери. День не мав визначеної дати, його могли відзначати десятки разів на рік.

Міжнародний день бекону

Міжнародний день бекону відзначається щороку у першу суботу вересня перед національним святом США, Днем праці. Це найулюбленіше неофіційне свято людей, які не уявляють свій раціон без апетитного делікатесу.

Існують дві версії виникнення заходу. Дехто впевнений, що день бекону запровадили мешканці міста Бредфорд зі штату Массачусетс у 2000 році. Інші володіють інформацією, що у 2004 році святкування заходу задумала група аспірантів Каліфорнійського університету, що в Колорадо. Їм так полюбився засолений шматок м’яса, що вони вирішили влаштувати свято, присвячене йому, а для поширення події створили блог.

Міжнародний день стерв'ятника

Традиційно у першу суботу вересня весь світ відмічає Міжнародний день стерв’ятника. Заснували подію англійський та південноафриканський фонди збереження дикої природи, об’єднавши зусилля для захисту грифів, яким загрожує глобальне зникнення.

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Відзначання Міжнародного дня стерв’ятника сприяє підвищенню обізнаності людства про важливу роль пернатих у навколишньому середовищі, висвітленню проблем, з якими вони стикаються, та інформуванню про організацію заходів щодо збереження їх популяції.

Яке сьогодні релігійне свято

2 вересня у церковному календарі відзначається день пам'яті святого Маманта, мученика, якого виховала багата вдова-християнка Амія після того, як його батьків, які відкрито сповідали християнство, ув'язнили і вони померли в темниці. Підростаючи під опікою Амії, Мамант став відомим своєю добротою та активним проповідником, який зміг переконати багатьох своїх однолітків прийняти християнство.

Про це дізнався правитель Демокрит, який відправив Маманта до імператора Авреліана. Той намагався спочатку ласкою, а потім погрозами спокусити молодого християнина. Але юнак залишався непохитним у своїй вірі. Тоді вирішив імператор втопити його у морі, але ангел спустився з небес і врятував Маманта.

Що не можна робити цього дня

Категорично забороняється скаржитися на долю, інакше потім будете довго жити з бідами.

Не можна починати жодних нових справ.

Заборонено погано поводитися з тваринами, ображати їх чи бити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: якщо черемха вже скинула все листя – осінь буде теплою;

Ясно – на теплу осінь, дощить – на суху;

Пливуть низькі хмари – чекайте на негоду;

Немає вітру – до теплої осені;

Сонце на заході має червоний колір до заморозків, жовтий – чекайте на потепління.

Пам’ятні події 2 вересня

490 рік до н. е. – після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід;

44 рік до н. е. – римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря;

31 рік до н. е. – битва при Акції, коли Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбиває флот єгипетської цариці Клеопатри;

1192 рік – завершення третього хрестового походу;

1666 рік – Велика лондонська пожежа спалахує і палає впродовж трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;

1789 рік – засновують міністерство фінансів США;

1794 рік – з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починається будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік – виходить друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Диканьки» українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік – Семюел Кольт запатентовує свій револьвер;

1870 рік – після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулює і здається в полон пруським військам;

1889 рік – в Маріуполі починає працювати морський порт;

1898 рік – британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобувають перемогу над 50-тисячною мусульманською армією;

1918 рік – розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1935 рік – Джордж Ґершвін завершує роботу над оперою «Поргі і Бесс»;

1941 рік – похорон у Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника;

1944 рік – Фінляндія розриває дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і ставить вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;

1945 рік – в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні;

1945 рік – В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 рік – вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1967 рік – відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим;

1978 рік – учасник групи «Бітлз» Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;

1991 рік – США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

1993 рік –в Узбекистані оголошують про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку;

1996 рік – в Україні замість карбованця вводять нову валюту – гривню;

2015 рік – Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2019 рік – ураган Доріан, 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п'ять осіб;

2021 рік – за участю президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають «Український дім».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.